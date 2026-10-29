I numeri di Fiorentina e Atalanta

Sono 126 i precedenti tra Fiorentina e Atalanta in Serie A. Il bilancio è di 54 vittorie Viola a 33, con 39 pareggi a completare il quadro; la Dea è la terza squadra contro cui la formazione toscana ha ottenuto più successi nel torneo, dopo Bologna (59) e Napoli (55). Dopo l'1-1 dello scorso 22 maggio, Fiorentina e Atalanta potrebbero pareggiare due match consecutivi di Serie A per la prima volta dal periodo tra ottobre 2016 e febbraio 2018 (quattro di fila in quel caso). La Fiorentina (14V, 9N) ha perso solo due delle 25 partite casalinghe contro l'Atalanta in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95); tra le squadre affrontate almeno altrettante volte nel periodo, la Dea è quella contro cui la formazione viola vanta meno sconfitte interne (due appunto). Dopo quattro punti (1V, 1N) raccolti nelle prime due sfide con Paolo Vanoli alla guida in questo campionato, la Fiorentina ha perso le ultime tre gare (contro Genoa, Como e Inter). La Fiorentina non ha vinto nessuna delle ultime sette partite casalinghe di Serie A (4N, 3P) e potrebbe restare senza successi per almeno otto gare interne di fila nel torneo per la prima volta dal periodo tra dicembre 2018 e settembre 2019 (13 - 8N, 5P). L'Atalanta ha perso le ultime tre trasferte di Serie A (v Roma, Juventus e Milan) e non registra quattro ko esterni di fila nel torneo dall'ottobre-dicembre 2013 (con Colantuono in panchina). L'Atalanta ha raccolto quattro punti (1V, 1N) nelle ultime sei sfide di campionato (come Fiorentina e Parma); nel periodo (a partire dal mese di settembre), soltanto Venezia (3) e Udinese (0) hanno fatto peggio in questa Serie A; inoltre, sempre nel parziale, i nerazzurri hanno subito ben 14 reti, meno solo dell'Udinese (15).