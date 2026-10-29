La partita Frosinone-Lecce della 9^ giornata di Serie A sarà trasmessa giovedì 29 ottobre alle ore 18.30 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Glass e Sky Stream. La partita è visibile anche sul canale DAZN 1 (canale 214) per tutti i clienti Sky con decoder via satellite e con un abbonamento DAZN attivo Full o Family. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Frosinone e Lecce

Questa sarà soltanto la terza sfida tra Frosinone e Lecce in Serie A, dopo le due del 2023/24 (un successo per i pugliesi e un pareggio in quel caso); in generale, il Frosinone non ha vinto nessuna delle ultime sei gare tra Serie A, Serie B e Serie C contro i giallorossi (3N, 3P), dopo che aveva collezionato tre successi nelle precedenti sei (1N, 2P - inclusa post-season). Il Lecce ha vinto ciascuna delle ultime sei partite di Serie A contro squadre neopromosse (già serie record per il club in questo tipo di sfide), dopo che aveva ottenuto un solo successo nelle precedenti sei (2N, 3P). Il Frosinone potrebbe vincere quattro partite casalinghe consecutive di Serie A per la prima volta nella sua storia. Il Lecce ha vinto quattro delle ultime sei trasferte di Serie A (2P), lo stesso numero di successi rispetto alle precedenti 24 gare esterne del torneo (6N, 14P); inoltre, dopo il 3-0 contro l'Udinese, potrebbe vincere due trasferte di fila con annesso clean sheet solo per la seconda volta nella sua storia nel torneo, dopo il periodo maggio-settembre 2011. Il Frosinone conta 14 punti in questo campionato, con 17 gol segnati: in caso di vittoria in questo turno, diventerebbe la prima neopromossa a totalizzare almeno 17 punti nelle prime nove partite di un torneo di Serie A dalla Juventus 2007/08 (17 anch'essa); inoltre, con un gol diventerebbe la prima neopromossa a segnare almeno 18 reti nelle prime nove dai tempi dell'Hellas Verona 2013/14 (18); con due gol in questo match, invece, eguaglierebbe il primato nell'era dei tre punti a vittoria - per una squadra proveniente dalla Serie B - della Fiorentina 1994/95 (19 gol dopo nove match).