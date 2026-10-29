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Como, Kean si ferma per 5 settimane: niente Nazionale per l'ex Juve. Le news

Serie A

Brutte notizie per Moise Kean: l'attaccante del Como si è sottoposto, a Barcellona, ad un trattamento finalizzato al pieno recupero del fastidio alla tibia. L'ex Juventus e Fiorentina dovrà restare fuori per 5 settimane, come comunicato dal club lombardo: oltre alle assenze in campionato e Champions niente Nations League con la Nazionale a novembre

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Cesc Fabregas e Roberto Mancini perdono una pedina importante sia per il Como che per la Nazionale. Moise Kean, infatti, si è sottoposto, presso l’istituto Cugat di Barcellona, a un trattamento finalizzato al pieno recupero della contusione alla tibia rimediata durante l'ultima sosta per le Nazionali. Per questo motivo, Kean ha saltato le ultime 6 partite ufficiali con il Como (contando Serie A e Champions League), oltre alla gara di Nations League contro la Turchia del 5 ottobre scoso. Il club lombardo ha comunicato che i tempi di recupero stimati per Kean si aggirano intorno alle 5 settimane, in base anche all'evoluzione clinica del problema. Questo vuol dire che il classe 2000 dovrà saltare, oltre alle prossime partite del Como, anche i prossimi due impegni di Nations League con l'Italia (il 12 novembre a San Siro contro la Francia e il 15 novembre a Bruxelles contro il Belgio).

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