Non ci sono ancora certezze sulla presenza del difensore col Frosinone (diretta domenica dalle 18 su Sky Sport Calcio e streaming su NOW): Pavlovic non è al 100% e la sua disponibilità per il match resta in dubbio. Sarà titolare invece Maignan, pienamente recuperato. Rientrati anche gli ultimi nazionali Modric, Moreira e Ramos: tutti hanno svolto l’allenamento con la squadra. Nel VIDEO tutte le news con l’inviato a Milanello Peppe Di Stefano

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