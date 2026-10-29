Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

Partite Serie A oggi, il calendario e gli orari del turno infrasettimanale

guida tv

Oggi, giovedì 29 ottobre, si scende in campo per la 9^ giornata di Serie A. Alle 18.30 in campo Frosinone e Lecce, chiude alle 20.45 la sfida tra Fiorentina e Atalanta. Tutti gli appuntamenti del giovedì di campionato

GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A

Due le partite che chiudono il turno infrasettimanale della 9^ giornata di campionato. Alle 18.30 in campo Frosinone e Lecce, chiude alle 20.45 la sfida tra Fiorentina e Atalanta (entrambe le partite su DAZN).

Gli studi di Sky Sport

Giovedì sera, appuntamento con L’Originale, a partire dalle ore 22.45: Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna saranno in compagnia di Veronica Baldaccini, Gianfranco Teotino, Giancarlo Marocchi e Lorenzo Minotti.

Serie A, la programmazione di oggi

  • ore 18.30: Frosinone-Lecce su DAZN 1
  • ore 20.45: Fiorentina-Atalanta su DAZN 1
  • dalle ore 22.45: L’Originale con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Fayna, Veronica Baldaccini, Gianfranco Teotino, Giancarlo Marocchi e Lorenzo Minotti

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Le partite di Serie A di oggi

guida tv

Oggi, giovedì 29 ottobre, si scende in campo per la 9^ giornata di Serie A. Alle 18.30 in campo...

Di Canio: "Juve senza senza anima, è un caos"

VIDEO ANALISI

Nel video la dura analisi di Paolo Di Canio a Sky Calcio Club sul momento della Juventus che a...

Spalletti: "La classifica pesa nella nostra testa"

Serie A

L'allenatore della Juve commenta la sconfitta col Genoa ma soprattutto una prestazione...

De Rossi: "Partita gagliarda, vittoria da Genoa"

Serie A

L'allenatore del Genoa commenta il prezioso successo sulla Juventus: "Abbiamo fatto una gara...

Landucci: "Criticavano il corto muso, ora i gol"

napoli

Le parole di Marco Landucci, vice di Allegri, a Sky Sport dopo il 4-1 del Napoli sul Monza: "Per...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE