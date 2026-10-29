Le partite di Serie A di oggi

Oggi, giovedì 29 ottobre, si scende in campo per la 9^ giornata di Serie A. Alle 18.30 in campo Frosinone e Lecce, chiude alle 20.45 la sfida tra Fiorentina e Atalanta. Tutti gli appuntamenti del giovedì di campionato

Due le partite che chiudono il turno infrasettimanale della 9^ giornata di campionato. Alle 18.30 in campo Frosinone e Lecce , chiude alle 20.45 la sfida tra Fiorentina e Atalanta (entrambe le partite su DAZN).

Gli studi di Sky Sport

Giovedì sera, appuntamento con L’Originale, a partire dalle ore 22.45: Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna saranno in compagnia di Veronica Baldaccini, Gianfranco Teotino, Giancarlo Marocchi e Lorenzo Minotti.