Le partite di Serie A di oggi

Partite Serie A oggi, il calendario e gli orari del turno infrasettimanaleguida tv
Oggi, giovedì 29 ottobre, si scende in campo per la 9^ giornata di Serie A. Alle 18.30 in campo Frosinone e Lecce, chiude alle 20.45 la sfida tra Fiorentina e Atalanta. Tutti gli appuntamenti del giovedì di campionato
Due le partite che chiudono il turno infrasettimanale della 9^ giornata di campionato. Alle 18.30 in campo Frosinone e Lecce, chiude alle 20.45 la sfida tra Fiorentina e Atalanta (entrambe le partite su DAZN).
Gli studi di Sky Sport
Giovedì sera, appuntamento con L’Originale, a partire dalle ore 22.45: Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna saranno in compagnia di Veronica Baldaccini, Gianfranco Teotino, Giancarlo Marocchi e Lorenzo Minotti.
Serie A, la programmazione di oggi
- ore 18.30: Frosinone-Lecce su DAZN 1
- ore 20.45: Fiorentina-Atalanta su DAZN 1
- dalle ore 22.45: L’Originale con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Fayna, Veronica Baldaccini, Gianfranco Teotino, Giancarlo Marocchi e Lorenzo Minotti