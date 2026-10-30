Cardinale: "E' un Milan concentrato, faremo un gran derby"

Gerry Cardinale vuole un Milan “serio e concentrato”. Il proprietario del club rossonero è pronto al derby contro l’Inter e si aspetta una squadra che scenda in campo determinata a vincere. Ha trascorso parte della vigilia insieme ai ragazzi e all’uscita da Milanello racconta cosa si attende dal match: “Tutti i derby sono importanti, ogni partita è importante. Quindi bisogna fare le cose per bene. I ragazzi sono concentratissimi e faranno sicuramente un’ottima partita. Oggi ho visto un allenamento molto buono”. Cardinale si dice fiducioso sulla sfida contro i nerazzurri: “Io sono sempre fiducioso, perché siamo preparati, abbiamo fatto tutto al meglio. Gli infortuni fanno parte del gioco, questo è il calcio. Ma scenderemo in campo molto seri e concentrati e vedremo quello che succederà. Ma su una cosa non c’è dubbio: noi andiamo lì per vincere”. Il rapporto con l’allenatore è sempre molto sereno: “Se ho parlato con Amorim? Certo! Credo abbia fatto una bella conferenza stampa, molto autentico e trasparente. Questa è la nuova identità del Milan”.