Alla vigilia del derby con l’Inter (alle 20.45 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW) Gerry Cardinale ha organizzato un evento speciale: una cena in un ristorante di Milano in cui si sono ritrovate tante leggende rossonere fra cui Kakà. Il brasiliano ha ritrovato Adriano Galliani e i due si sono scambiati un lungo e affettuoso abbraccio (nel video). Perché certi amori non finiscono, anche a distanza di anni...

DERBY MILANO, LO SPECIALE DI SKY