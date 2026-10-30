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Milan, Galliani ritrova e riabbraccia Kakà alla vigilia del derby

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Alla vigilia del derby con l’Inter (alle 20.45 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW) Gerry Cardinale ha organizzato un evento speciale: una cena in un ristorante di Milano in cui si sono ritrovate tante leggende rossonere fra cui Kakà. Il brasiliano ha ritrovato Adriano Galliani e i due si sono scambiati un lungo e affettuoso abbraccio (nel video). Perché certi amori non finiscono, anche a distanza di anni...

DERBY MILANO, LO SPECIALE DI SKY

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