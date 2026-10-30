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Milan-Inter, Galliani: "Di solito il derby lo vince la squadra sfavorita...". VIDEO

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Alla vigilia della sfida all'Inter (live su Sky Sport in questo sabato a partire dalle 20.45), le parole dell'ex dirigente del Milan: "Sul derby non diciamo niente -ha detto Adriano Galliani a margine di un evento organizzato da Gerry Cardinale- ma di solito lo vince chi è sfavorito...."

DERBY MILANO, LO SPECIALE DI SKY

Prima l’emozione per l’incontro a sorpresa con Kakà. Poi un pensiero sul derby di questo ultimo giorno di ottobre (diretta Sky Sport in questo sabato, a partire dalle 20.45). Adriano Galliani non è voluto mancare all’evento organizzato in un ristorante di Milano da Gerry Cardinale. Il numero uno di RedBird e proprietario del club rossonero ha radunato per la vigilia del derby con l’Inter tante leggende del Milan. Tra queste, oltre a Massaro, Desailly, Albertini, Serginho, Tassotti e altri, c’era anche Ricardo Kakà. 

Galliani: "Con Kakà certi amori non finiscono…"

Della presenza del brasiliano non era a conoscenza Galliani, che quando si è ritrovato di fronte, all’ingresso del ristorante, il Pallone d’Oro 2007, lo ha subito abbracciato con affetto. "Non sapevo ci fosse Riky – le parole dell’ex dirigente del Milan- Un’emozione violenta: certi amori non finiscono…". Poi un pensiero sul derby contro l’Inter, prima e già a più sette punti sul suo Milan: "Non diciamo niente -mette le mani avanti Galliani, che però con il sorriso sulle labbra poi non resiste- Comunque per chi come me ha tanti anni, di solito vince la squadra sfavorita. Decida lei qual è…".

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