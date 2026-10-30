Nel VIDEO Christian Pulisic commenta in esclusiva a Sky Sport il rinnovo fino al 2031 col Milan: "Sono molto emozionato, è sempre stato il mio desiderio restare qui. Ho sempre voluto il Milan per tutta la fiducia che mi danno". Lo statunitense scenderà in campo sabato 31 ottobre alle 20:45 nel derby di Milano in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

L'INTERVISTA A PULISIC SU SKY SPORT INSIDER - LE NEWS SUL DERBY