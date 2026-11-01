La squadra di Fabregas infila il quarto successo di fila in campionato analizzato così dall'allenatore a Sky Sport: "Abbiamo giocato molto bene difensivamente, dò un valore enorme perché vincere oggi è difficilissimo. L'Inter nel prossimo turno? Prima penso al Lens, poi affronteremo la più forte d'Italia". E sull'evoluzione del calcio italiano: "Lo vedo molto più attivo, energico, dinamico e con squadre propositive. Spero che la Serie A possa tornare quella di un tempo" COMO-VENEZIA 1-0: CRONACA - PAGELLE

Il Como cala il poker e resta ai piani altissimi della classifica. Quarta vittoria di fila in campionato degli azzurri che, aspettando il Lens in Champions League, accorciano a -2 dall'Inter che affronteranno nel prossimo turno. Basta il rigore di Da Cunha contro il Venezia, ultimo in classifica piegato 1-0 al termine di una partita in controllo e con pochissimi rischi. L'ha analizzata così Cesc Fabregas a Sky Sport: "Ho visto tante cose positive, perché nelle sue partite il Venezia aveva creato 5-6 palle gol nettissime pur segnando o meno. Oggi hanno calciato per la prima volta al 94’. Noi molto bene difensivamente, bene anche a gestire una partita con tensione. Abbiamo avuto anche altre opportunità, dò un valore enorme perché vincere nel calcio oggi è difficilissimo e abbiamo trovato soluzioni per farlo. Gli infortunati? Abbiamo ritrovato Liberali, vedremo se Chalobah ce la farà. È l’unico che potrebbe recuperare tra gli indisponibili”. Su Milan-Inter: “L’ho visto, è un derby storico e uno dei migliori nel mondo del calcio. Mi è piaciuto molto, un grande Milan e l’Inter poteva fare il 2-2. Partita bella, interessante. Non sto pensando all’Inter (prossima avversaria in campionato, ndr), dobbiamo giocare col Lens con tanta energia. Poi penseremo a domenica contro la più forte d’Italia, noi stiamo vincendo anche se siamo in pochi”. E infine sull’evoluzione del calcio italiano: "Lo vedo molto più attivo, energico, dinamico e con squadre propositive. Nessuno può dire che il calcio italiano è noioso e con tanti 0-0. Ci sono tante opportunità per tutti, spero possa esserci continuità e che la Serie A torni quella di un tempo". Approfondimento Il Como mette la quarta: Venezia battuto 1-0

"Il rigore? Siamo stati fortunati. Ricci gioca alla Totti e alla Pirlo" Sull'episodio del penalty assegnato e poi revocato dal Var al Venezia, Fabregas ha detto in conferenza: "Mi era sembrato rigore netto quando l'ho visto, però mi hanno detto che non lo era perché Milla non muove il braccio. A me sembra penalty, siamo stati fortunati ma la gente professionista ha detto che non lo era. Il nostro era più netto ma è difficile, lo dico con onestà". Significativa anche la sua analisi tecnica su Ricci: "Sono molto contento di Samuele, ho visto il giocatore che conosco del Torino e del Milan che gioca benissimo alla Totti e alla Pirlo. Se gli diamo qualcosa in più può diventare un giocatore molto forte in Italia perché ha grande tecnica e gamba". Approfondimento La classifica della Serie A 2026-2027