Dove vedere Atalanta-Parma

La partita Atalanta-Parma della 10^ giornata di Serie A sarà trasmessa lunedì 2 novembre alle ore 20.45 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Glass e Sky Stream. La partita è visibile anche sul canale DAZN 1 (canale 214) per tutti i clienti Sky con decoder via satellite e con un abbonamento DAZN attivo Full o Family. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Atalanta a Parma

L'Atalanta ha vinto otto delle ultime 10 sfide contro il Parma in Serie A (1N, 1P), parziale in cui ha realizzato ben 31 gol, una media di 3,1 a partita. Il Parma ha registrato un solo successo nelle ultime 12 gare contro l'Atalanta in Serie A (2N, 9P): 3-2 esterno il 25 maggio 2025 (reti di Antoine Hainaut e doppietta di Jacob Ondrejka in risposta alla doppietta di Daniel Maldini). L'Atalanta ha vinto cinque delle ultime sei partite casalinghe contro il Parma in Serie A, con un punteggio aggregato di 18-3; inoltre, nel parziale i bergamaschi hanno mantenuto la porta inviolata in cinque occasioni. Il Parma ha perso tutte le ultime sei trasferte di Serie A (due nel 2025/26 e quattro nel 2026/27): l'ultima volta che ha trovato più sconfitte esterne consecutive nella competizione risale al periodo tra settembre 2014 e febbraio 2015 (otto ko di fila in quell'occasione). L'Atalanta ha vinto tre delle cinque gare casalinghe in questa Serie A (1N, 1P), dopo che aveva chiuso la scorsa stagione trovando appena un successo nelle ultime cinque partite interne (2N, 2P). L'Atalanta ha vinto ben otto delle ultime nove gare di Serie A disputate di lunedì (1P), tra cui le ultime due, con Maurizio Sarri in panchina; nel parziale ha realizzato ben 21 centri. Dall'altra parte, il Parma ha perso entrambi gli incontri di questo campionato giocati in questo giorno della settimana, dopo che era rimasto imbattuto nei quattro precedenti, tra il 2024/25 e il 2025/26 (2V, 2N).