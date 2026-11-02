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Frosinone, per Raimondo lesione multilegamentosa della caviglia sinistra

Serie A

Brutto infortunio per Antonio Raimondo. L'attaccante del Frosinone è uscito intorno alla mezzora del match giocato contro il Torino dopo un duro intervento di Aboukhlal. L'esito degli esami strumentali parla di una lesione multilegamentosa contusivo-distorsiva della caviglia sinistra. L'attaccante non sarà disponibile per l'eventuale convocazione di Roberto Mancini in Nazionale e c'è il serio rischio di non rivederlo in campo prima del 2027

Massimiliano Alvini perde il suo bomber Antonio Raimondo. La brutta notizia arriva dopo gli esami strumentali a cui si è sottoposto oggi l'attaccante uscito domenica per infortunio nel primo tempo di Frosinone-Torino dopo un duro intervento di Aboukhlal. Pesante il verdetto: lesione multilegamentosa contusivo-distorsiva della caviglia sinistra. L'attaccante ha iniziato l'iter riabilitativo e non sarà disponibile per l'eventuale convocazione di Roberto Mancini in Nazionale. C'è il serio rischio di non rivederlo in campo prima del 2027

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