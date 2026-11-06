 Serie A 2026 2027, giocatori under 18 con più minuti giocati. Classifica | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

I giocatori U-18 con più minuti giocati nei top 5 campionati

classifica fotogallery
15 foto

In giro per l'Italia e non solo viene spesso invocato un maggiore spazio ai giovani e la Serie A sta dimostrando crescita da questo punto di vista: 4 giocatori della A sono, infatti, nella top 15 degli Under 18 più utilizzati nei top-5 campionati e uno di loro è a un passo dalla prima posizione in questa speciale classifica (dati Transfermarkt)

SERIE A, GLI INDISPONIBILI PER L'11^ GIORNATA

ALTRE FOTOGALLERY

Juve, Ekhator sostituisce Locatelli in lista Uefa

Europa League

La Juventus ha inserito Jeff Ekhator nella lista Uefa per l'Europa League: l'attaccante italiano...

26 foto

FIFPro 2026, anche Messi e CR7 candidati a top 11

Calcio

Nessun italiano né giocatore della Serie A è in corsa tra i 26 candidati alla top 11 della...

28 foto

West Ham, esonerato Nuno Espirito Santo

Calciomercato

Il West Ham ha deciso di esonerare Nuno Espirito Santo, dopo la sconfitta interna contro il West...

39 foto

Scarpa d'Oro 2026/27: Raphinha in vetta, Mbappé 6°

CLASSIFICA

Chi vincerà in questa stagione la Scarpa d'Oro? Sorpasso in vetta targato Raphinha, che supera il...

24 foto

Serie A, la classifica un anno dopo: il confronto

su e giù

Ben 13 punti e 7 posizioni in più oltre alla vetta della classifica solitaria... Rispetto a un...

17 foto

Video in evidenza

    Serie A: Ultime Notizie

    Il calendario dell’11^ giornata di Serie A

    guida tv

    Da venerdì 6 a domenica 8 novembre, l’undicesima giornata di Serie A, su Sky e in streaming su...

    Lo Schiavo entra nell'area sportiva dell'Inter

    UFFICIALE

    Tutto confermato. L'Inter riorganizza la propria area sportiva. Dopo l’addio di Piero Ausilio e...

    Elezioni Figc, 2 candidati e un caso da risolvere

    elezioni figc

    I programmi di Giovanni Malagò e Adriano Galliani che il 14 dicembre si sfideranno per la...