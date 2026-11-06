In giro per l'Italia e non solo viene spesso invocato un maggiore spazio ai giovani e la Serie A sta dimostrando crescita da questo punto di vista: 4 giocatori della A sono, infatti, nella top 15 degli Under 18 più utilizzati nei top-5 campionati e uno di loro è a un passo dalla prima posizione in questa speciale classifica (dati Transfermarkt)

SERIE A, GLI INDISPONIBILI PER L'11^ GIORNATA