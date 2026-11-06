I giocatori U-18 con più minuti giocati nei top 5 campionati
In giro per l'Italia e non solo viene spesso invocato un maggiore spazio ai giovani e la Serie A sta dimostrando crescita da questo punto di vista: 4 giocatori della A sono, infatti, nella top 15 degli Under 18 più utilizzati nei top-5 campionati e uno di loro è a un passo dalla prima posizione in questa speciale classifica (dati Transfermarkt)
- in campionato: 272 minuti in 5 partite
- in campionato: 298 minuti in 7 partite
- in campionato: 304 minuti in 7 partite
- in campionato: 325 minuti in 6 partite
- in campionato: 342 minuti in 6 partite
- in campionato: 360 minuti in 5 partite
- in campionato: 445 minuti in 8 partite
- in campionato: 496 minuti in 7 partite
- in campionato: 502 minuti in 10 partite
- in campionato: 507 minuti in 7 partite
- in campionato: 550 minuti in 10 partite
- in campionato: 558 minuti in 8 partite
- in campionato: 579 minuti in 8 partite
- in campionato: 657 minuti in 9 partite
- in campionato: 715 minuti in 8 partite