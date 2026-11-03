Introduzione

Fantallentori e Frosinone privi del proprio bomber. Si è fatto male Antonio Raimondo: la sua partita contro il Torino è durata meno di un tempo. Lesione multilegamentosa contusivo-distorsiva della caviglia sinistra per l'attaccante azzurro che dovrà stare ai box per almeno 45 giorni. Come ha raccontato il Derby di Milano (e non solo) l'influenza dilaga in Serie A. C'è chi recupera e chi invece è ancora debilitato. La sfida tra Spalletti e Allegri, vinta dal primo, ha lasciato il segno in infermeria. Per McKennie problema agli adduttori. Acciacchi anche per Cabal e Alajbegovic. Il primo salta la sfida europea, gli altri due sono già recuperati.



Aumenta ancora il numero degli indisponibili in casa Napoli. Di Lorenzo e Olivera hanno accusato entrambi un risentimento muscolare. Hojlund deve smaltire l'influenza mentre De Bruyne è stato costretto al cambio causa distorsione alla caviglia. Stop anche per Fadera, dopo due gare da titolare. Stiramento al flessore e arrivederci a dopo la sosta. Il Torino spera che il problema di Belghali non pregiudichi il suo recupero in vista della gara contro il Lecce



Sono infine due i giocatori fermati per un turno dal Giudice Sportivo: i doppi gialli rimediati da Obert e Marianucci aggiungono i difensori di Cagliari e Napoli ai non utilizzabili nel prossimo weekend



Ecco la situazione squadra per squadra su squalificati, indisponibili e recuperabili in vista della 11^ giornata di Serie A