Introduzione
Fantallentori e Frosinone privi del proprio bomber. Si è fatto male Antonio Raimondo: la sua partita contro il Torino è durata meno di un tempo. Lesione multilegamentosa contusivo-distorsiva della caviglia sinistra per l'attaccante azzurro che dovrà stare ai box per almeno 45 giorni. Come ha raccontato il Derby di Milano (e non solo) l'influenza dilaga in Serie A. C'è chi recupera e chi invece è ancora debilitato. La sfida tra Spalletti e Allegri, vinta dal primo, ha lasciato il segno in infermeria. Per McKennie problema agli adduttori. Acciacchi anche per Cabal e Alajbegovic. Il primo salta la sfida europea, gli altri due sono già recuperati.
Aumenta ancora il numero degli indisponibili in casa Napoli. Di Lorenzo e Olivera hanno accusato entrambi un risentimento muscolare. Hojlund deve smaltire l'influenza mentre De Bruyne è stato costretto al cambio causa distorsione alla caviglia. Stop anche per Fadera, dopo due gare da titolare. Stiramento al flessore e arrivederci a dopo la sosta. Il Torino spera che il problema di Belghali non pregiudichi il suo recupero in vista della gara contro il Lecce
Sono infine due i giocatori fermati per un turno dal Giudice Sportivo: i doppi gialli rimediati da Obert e Marianucci aggiungono i difensori di Cagliari e Napoli ai non utilizzabili nel prossimo weekend
Ecco la situazione squadra per squadra su squalificati, indisponibili e recuperabili in vista della 11^ giornata di Serie A
Quello che devi sapere
ATALANTA
11^ giornata: Monza-Atalanta
- BELLANOVA - Distrazione di basso grado dell’adduttore. Torna dopo la sosta
- KRISTENSEN - Distrazione di basso grado ai muscoli flessori della coscia sinistra. Rientro a fine novembre
- GAETANO - Distrazione di medio grado ai muscoli adduttori della coscia destra. Rientro nella prima metà di dicembre
- SCAMACCA - Risentimento ai flessori della coscia destra. Rientro possibile poco prima della sosta
- KESSIE - Distrazione al polpaccio destro. Rientro dopo la sosta
- KOLASINAC - Distrazione di basso grado del retto femorale della coscia sinistra. Rientro previsto per inizio novembre
- KOSSOUNOU - Lesione di medio-alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Rientro previsto per la seconda metà di novembre.
- HIEN - Lesione muscolare. Rientro previsto dopo la sosta di novembre
- RASPADORI - Distrazione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Rientro previsto nella seconda metà di novembre
- POMPEI - Frattura della falange. Rientro nella seconda metà di novembre
BOLOGNA
11^ giornata: Parma-Bologna
- ENEM - Tendinopatia achillea. Salta anche l'11^ giornata
- PICCOLI - Lesione del bicipite femorale della coscia destra. In forte dubbio per la sfida contro il Parma
- DE SILVESTRI - Risentimento muscolare alla coscia. Rientro dopo la sosta
- HOLM - Lesione al bicipite femorale della coscia destra. Rientro tra febbraio e marzo 2027
CAGLIARI
11^ giornata: Cagliari-Frosinone
- OBERT - Squalificato un turno. Salta il Frosinone
- FADERA - Stiramento al flessore della coscia. Rientro dopo la sosta
- FELICI - Rottura del legamento crociato. Rientro a maggio 2027
- IDRISSI - Lesione crociato anteriore. Rientro previsto per novembre
COMO
11^ giornata: Inter-Como su Sky Sport
- ADDAI - Problema muscolare. In attesa di accertamenti. Indisponibile almeno fin dopo a sosta
- CHALOBAH - Problema alla gamba. Dovrebbe rientrare poco prima della sosta
- RODRIGUEZ - Problema fisico non specificato. Fabregas ha detto "Infortunio lungo" ma non sono stati specificati i tempi di recupero
- KEAN - Problema alla tibia. Rientro a metà dicembre
- DIAO - Lesione di primo grado al flessore della coscia sinistra. Rientro dopo la sosta
FIORENTINA
11^ giornata: Fiorentina-Juventus
- PONGRACIC - Lesione mio-fasciale al bicipite femorale della coscia destra. Torna a fine novembre
- ATTA - Sovraccarico addominale. Rientro previsto dopo la sosta
- RANIERI - Problema a un piede. In dubbio per la gara contro la Juventus
- PARISI - Lesione del legamento crociato anteriore. Possibile rientro a dicembre
FROSINONE
11^ giornata: Cagliari-Frosinone
- RAIMONDO - Lesione multilegamentosa contusivo-distorsiva della caviglia sinistra. Rientro previsto nella seconda parte di dicembre
- GRILLITSCH - Sindrome retto-adduttoria. Rientro programmato per metà novembre
GENOA
11^ giornata: Genoa-Milan
- VENTURINO - In recupero da operazione al tendine rotuleo. Rientro nella seconda metà di novembre
- HAVEL - Problema alla caviglia. Rientro a metà novembre
INTER
11^ giornata: Inter-Como su Sky Sport
- PROVEDEL - Influenza. Recuperabile per la gara contro il Como
- LUIS HENRIQUE - Risentimento all'adduttore lungo della coscia destra. Tornerà direttamente dopo la sosta di novembre
- LAUTARO MARTINEZ - Risentimento al flessore della coscia sinistra. Out fino a dopo la sosta per le nazionali di novembre
- JONES - Risentimento agli adduttori. Recuperabile per l'11^ giornata
- STONES - Risentimento ai flessori. Dovrebbe tornare poco prima della sosta
JUVENTUS
11^ giornata: Fiorentina-Juventus
- MCKENNIE - Problema agli adduttori. Si tenta il recupero per la sfida contro la Fiorentina
- NICO GONZALEZ - Lesione al soleo desto. Rientro dopo la sosta
- CELIK - Lesione al bicipite femorale sinistro. Rientro dopo la sosta
- CONCEICAO - Lussazione gleno-omerale. Rientro dopo la sosta
- YILDIZ - Operazione al piede. Rientro previsto per inizio dicembre
- LOCATELLI - Operato al menisco esterno. Rientro previsto nel 2027
- EKHATOR - Lesione di medio grado al muscolo semitendinoso. Rientro previsto per la prima metà di novembre
- THURAM - Operazione al ginocchio. Rientro a inizio 2027
- GRABARA - Lesione del crociato anteriore del ginocchio destro. Stagione di fatto finita
LAZIO
11^ giornata: Napoli-Lazio
- GUDMUNDSSON - Lussazione alla spalla destra. Rientro possibile da metà novembre
- MARUSIC - In recupero da lesione muscolare. Recuperabile per l' 11^giornata
- ROVELLA - In recupero dopo la lesione al polpaccio. Recuperabile per l' 11^giornata
LECCE
11^ giornata: Torino-Lecce
- MONTEIRO - Lesione di primo grado al polpaccio sinistro. Rientra a metà dicembre
- GEUBBELS - Problema all'adduttore. In attesa di accertamenti. In dubbio per l'11^giornata
- COULIBALY - Lesione di primo grado del bicipite femorale della coscia destra. Possibile convocazione nell'11^giornata
- BERISHA - Sovraccarico muscolare. Rientro probabile nella seconda metà di novembre
- PIEROTTI - Frattura composta del malleolo mediale della caviglia. Rientro a fine gennaio 2027
- ILIC - Lesione miotendinea del retto femorale sinistro con lesione parziale del tendine. Rientro ad aprile 2027
MILAN
11^ giornata: Genoa-Milan
- CHUKWUEZE - Trattamento infiltrativo all'anca sinistra. Nuovo controllo a novembre
- TOMORI - Lesione al flessore mediale della coscia destra. Rientro a fine novembre
- LOFTUS-CHEEK - Lesione a un muscolo flessore mediale della coscia sinistra.. Rientro probabile dopo la sosta
- GABBIA - Lesione del muscolo flessore della coscia sinistra, con parziale interessamento tendineo. Inizia la terapia conservativa. Rientro previsto all'inizio del 2027
- SAELEMAEKERS - Sottoposto ad intervento chirurgico alla caviglia. Rientro nel 2027
- P. TERRACCIANO - Problema muscolare. Rientro possibile dopo la sosta
MONZA
11^ giornata: Monza-Atalanta
- FOLORUNSHO - Problema al polpaccio. Resta in dubbio per l'11^ giornata
- ZIOLKOWSKI - Fascite plantare. Potrebbe tornare dopo la sosta
- MAYE - Fastidio muscolare. Rientro probabile a cavallo della sosta
- PESSINA - Lesione alla rotula. Rientro previsto per fine novembre
NAPOLI
11^ giornata: Napoli-Lazio
- MARIANUCCI - Squalificato un turno. Salta la Lazio
- MILINKOVIC-SAVIC - Affaticamento muscolare. In dubbio per l'11^ giornata
- OLIVERA - Risentimento muscolare. In dubbio per l'11^giornata
- HOJLUND - Influenza. Recuperabile per l'11^ giornata
- DI LORENZO - Risentimento all'adduttore. In dubbio per l'11^giornata
- DE BRUYNE - Leggera distorsione alla caviglia. Tentativo di recupero per la sfida contro la Lazio
- LOBOTKA - Lesione della sindesmosi tibio-peroneale senza instabilità, associata a lesione di basso grado del LPAA della caviglia sinistra. Rientro nella seconda metà di dicembre
- BADIASHILE - Lesione di medio grado del retto femorale destro. Rientro dopo la sosta
- SPINAZZOLA - Lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Rientro dopo la sosta
- ALISSON SANTOS - Lesione distrattiva di medio grado del bicipite femorale sinistro. Rientro previsto a finde dicembre
- BUONGIORNO - Operato al menisco dopo lesione. Rientro previsto a gennaio 2027
- FAVASULI - Lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra. Rientro previsto a metà dicembre
- NERES - Lesione di basso grado alla coscia destra. Out almeno fino a inizio novembre o, al più tardi, dopo la sosta di novembre
PARMA
11^ giornata: Parma-Bologna
- BERNABE' - Distrazione di basso grado al retto femorale della coscia sinistra. Rientro previsto a fine novembre
- DROBNIC - Problema al piede. In dubbio per l'11^ giornata
ROMA
11^ giornata: Roma-Sassuolo su Sky Sport
- SVILAR - Micro-frattura al quinto dito del piede. Rientro dopo la sosta
- KONÈ - Lesione muscolare di primo grado. Tentativo di recupero per la sfida contro il Sassuolo
- DYBALA - Lesione minima al gemello del polpaccio. In forte dubbio per l'11^ giornata
- PELLEGRINI - Lesione di alto grado in corrispondenza della giunzione muscolo-tendinea distale del muscolo semitendinoso della coscia destra. Possibile rientro a gennaio 2027
SASSUOLO
11^ giornata: Roma-Sassuolo su Sky Sport
- VOLPATO - Problema muscolare. Rientro dopo la sosta
- LEYSEN - Lesione al legamento crociato anteriore della gamba sinistra. Si dovrà operare. Rientro previsto ad aprile
- KONÈ - Frattura tibia e perone. Rientro a gennaio 2027
TORINO
11^ giornata: Torino-Lecce
- MANDRAGORA - Lesione di basso grado del flessore della coscia sinistra. Probabile rientro dopo la sosta
- CACCIAMANI - Sub-lussazione alla spalla sinistra. In forte dubbio per la sfida contro il Lecce
- BELGHALI - Contusione al ginocchio. Tentativo di recupero per l'11^giornata
- RODRIGUEZ - Lesione di basso grado ai flessori della coscia sinistra. Rientro prima della sosta
- FORTINI - Problema all'adduttore. In dubbio per la 11^ giornata
UDINESE
11^ giornata: Venezia-Udinese su Sky Sport
- SOLET - Problema al muscolo pettineo della gamba sinistra. In dubbio per l' 11^ giornata
- BAYO - Lesione al bicipite femorale della coscia destra. Torna dopo la sosta
- ZANOLI - Fastidio muscolare. Dovrebbe saltare anche il Venezia e tornare dopo la sosta
- ALABA - Risentimento al polpaccio destro. Tentativo di recupero per la 12^giornata
- GUEYE - Operato alla caviglia. Rientro previsto a metà/fine gennaio 2027
VENEZIA
11^ giornata: Venezia-Udinese su Sky Sport
- FRANJIC - Problema alla spalla. Ha subito un'operazione. Starà fuori fino a dicembre
- CORREIA - Risentimento al flessore della gamba. Torna dopo la sosta
- SVERKO - Problemi alle anche. Rientro previsto dopo la sosta
- ADORANTE - Operato alla schiena. Rientro previsto a metà novembre