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Inter, Jones e Stones disponibili per il Como: le news

INTER

Chivu può sorridere in vista del big match di domenica 8 novembre contro il Como. L'allenatore interista dovrebbe avere a disposizione sia Curtis Jones che John Stones: i due inglesi si sono allenati questo venerdì in gruppo e dovrebbero essere convocati. Gli unici indisponibili restano Lautaro Martinez e Luis Henrique: torneranno direttamente dopo la sosta

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Chivu recupera pezzi. Dopo Pavard, tornato in campo nel finale della sfida di Champions contro il Feyenoord, l'allenatore dell'Inter ad Appiano Gentile ha riaccolto in gruppo sia Curtis Jones che John Stones. I due hanno svolto l'intera seduta del venerdì con il resto dei compagni e quindi, salvo sorprese, sono recuperati per la panchina in vista di Inter–Como di domenica (ore 18 in diretta su Sky e in streaming su NOW). Stones è lontano dai campi da quasi due mesi, dall'infortunio patito contro l'Udinese lo scorso 14 settembre. Jones invece si è fermato durante la precedente sosta per le nazionali: la sua ultima partita è stata quella contro la Roma del 19 settembre. Hanno invece lavorato a parte sia Luis Henrique che Lautaro Martinez, destinati a rientrare direttamente dopo la prossima pausa. L'argentino non è stato nemmeno convocato da Scaloni per i prossimi impegni della Seleccion. 

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