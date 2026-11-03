Lionel Scaloni ha diramato la prima lista dei convocati dell'Argentina dopo l'addio di Lionel Messi con la nazionale, in vista degli impegni di novembre. Sono sette i giocatori chiamati dalla Serie A mentre Lautaro Martinez, Paulo Dybala e Nahuel Molina restano a casa. Di seguito l'elenco completo dei convocati in vista delle amichevoli con Uruguay e Costa Rica

L'ULTIMA DI MESSI CON L'ARGENTINA