Argentina, i convocati di Scaloni per il dopo Messi: out Lautaro, Dybala e Molina
Lionel Scaloni ha diramato la prima lista dei convocati dell'Argentina dopo l'addio di Lionel Messi con la nazionale, in vista degli impegni di novembre. Sono sette i giocatori chiamati dalla Serie A mentre Lautaro Martinez, Paulo Dybala e Nahuel Molina restano a casa. Di seguito l'elenco completo dei convocati in vista delle amichevoli con Uruguay e Costa Rica
- EMILIANO MARTINEZ (Aston Villa)
- GERONIMO RULLI (Manchester City)
- JUAN MUSSO (Atletico Madrid)
- GONZALO MONTIEL (River Plate)
- LISANDRO MARTINEZ (Manchester United)
- SANTIAGO BELTRAN (River Plate)
- AGUSTIN GIAY (Palmeiras)
- AARON ANSELMINO (Chelsea)
- MARIANO TROILO (Parma)
- LEONARDO BALERDI (Roma)
- FACUNDO MEDINA (Bayer Leverkusen)
- NICOLÁS TAGLIAFICO (Lione)
- ROMÁN VEGA (Zenit)
- EZEQUIEL FERNÁNDEZ (Bayer Leverkusen)
- MÁXIMO PERRONE (Como)
- EXEQUIEL PALACIOS (Ipswich Town)
- VALENTÍN BARCO (Chelsea)
- ALEXIS MAC ALLISTER (Liverpool)
- ENZO FERNÁNDEZ (Manchester City)
- NICO PAZ (Como)
- MATÍAS SOULÉ (Roma)
- FRANCO MASTANTUONO (Fiorentina)
- GIULIANO SIMEONE (Atlético Madrid)
- GIANLUCA PRESTIANNI (Benfica)
- THIAGO ALMADA (River Plate)
- JOSÉ MANUEL LÓPEZ (Palmeiras)
- SANTIAGO CASTRO (Roma)
- JULIÁN ÁLVAREZ (Atlético Madrid)
- Non sono stati convocati Lautaro Martinez (sta recuperando da risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra) oltre ai due giocatori della Roma Paulo Dybala e Nahuel Molina
- Oltre a questi dalla Serie A, anche Cristian Romero, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso, Leandro Paredes e Alejandro Garnacho