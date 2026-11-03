 Argentina, i convocati per il dopo Messi: la scelta su Lautaro e Dybala | Sky Sport
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Argentina, i convocati di Scaloni per il dopo Messi: out Lautaro, Dybala e Molina

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Lionel Scaloni ha diramato la prima lista dei convocati dell'Argentina dopo l'addio di Lionel Messi con la nazionale, in vista degli impegni di novembre. Sono sette i giocatori chiamati dalla Serie A mentre Lautaro Martinez, Paulo Dybala e Nahuel Molina restano a casa. Di seguito l'elenco completo dei convocati in vista delle amichevoli con Uruguay e Costa Rica

L'ULTIMA DI MESSI CON L'ARGENTINA

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