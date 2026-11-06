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Parma-Bologna, le probabili formazioni

Serie A

Il Parma di Gilardino, l'importante successo contro l'Atalanta, cerca continuità ospitando al Tardini il Bologna nel derby emiliano dell'11^ giornata di Serie A. Di seguito le probabili scelte dei due allenatori

TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI - NEWS SQUADRA PER SQUADRA

Probabili Formazioni

Parma
Giovanni Daffara
Giovanni Daffara
portiere
Parma
Enrico Del Prato
Enrico Del Prato
Difensore centrale di destra
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Parma
Mariano Troilo
Mariano Troilo
difensore centrale
Parma
Abdoulaye N'Diaye
Abdoulaye N'Diaye
difensore centrale di sinistra
pubblicità
Parma
Sascha Britschgi
Sascha Britschgi
Esterno destro
Parma
Giovanni Fabbian
Giovanni Fabbian
Centrocampista centrale
Parma
Vincent Sierro
Vincent Sierro
Centrocampista centrale
Parma
Mandela Keita
Mandela Keita
Centrocampista centrale
pubblicità
Parma
Emanuele Valeri
Emanuele Valeri
Esterno sinistro
Parma
Simone Lontani
Simone Lontani
Attaccante
pubblicità
Parma
El Bilal Touré
El Bilal Touré
Attaccante

PARMA (3-5-2) la probabile formazione

Daffara; Delprato, Troilo, Ndiaye; Britschgi, Fabbian, Sierro, Keita, Valeri; Lontani, Touré. All. Alberto Gilardino

  • Out Bernabè, sarà ancora Fabbian a giocare dal 1'
  • Drobnic ha ancora problemi al piede, pronto Ndiaye
Bologna
Lukasz Skorupski
Lukasz Skorupski
portiere
Bologna
Matteo Darmian
Matteo Darmian
difensore centrale di destra
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Bologna
Nicolò Casale
Nicolò Casale
difensore centrale
Bologna
Arthur Theate
Arthur Theate
difensore centrale di sinistra
pubblicità
Bologna
Mikel Amondarain
Mikel Amondarain
Esterno destro
Bologna
Lewis Ferguson
Lewis Ferguson
Centrocampista centrale
Bologna
Tommaso Pobega
Tommaso Pobega
Centrocampista centrale
Bologna
Juan Miranda
Juan Miranda
Esterno sinistro
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Bologna
Federico Bernardeschi
Federico Bernardeschi
Attaccante destro
Bologna
Jens Odgaard
Jens Odgaard
Attaccante centrale
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Bologna
Nicolò Cambiaghi
Nicolò Cambiaghi
Attaccante sinistro

BOLOGNA (3-4-3) la probabile formazione

Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Amondarain, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi. All. Raffaele Palladino

  • Piccoli a corto di condizione dovrebbe partire dalla panchina con Odgaard favorito su Dovbyk come riferimento in attacco
  • Bernardeschi leggermente in vantaggio su Orsolini, ballotaggio Cambiaghi-Mbangula a sinistra. 
  • In mezzo Amondarain Zortea si contendono il ruolo di esterno destro.
  • Dietro verso una maglia dal 1' per Darmian

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