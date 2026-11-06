Il Parma di Gilardino, l'importante successo contro l'Atalanta, cerca continuità ospitando al Tardini il Bologna nel derby emiliano dell'11^ giornata di Serie A. Di seguito le probabili scelte dei due allenatori
Probabili Formazioni
BOLOGNA (3-4-3) la probabile formazione
Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Amondarain, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi. All. Raffaele Palladino
- Piccoli a corto di condizione dovrebbe partire dalla panchina con Odgaard favorito su Dovbyk come riferimento in attacco
- Bernardeschi leggermente in vantaggio su Orsolini, ballotaggio Cambiaghi-Mbangula a sinistra.
- In mezzo Amondarain e Zortea si contendono il ruolo di esterno destro.
- Dietro verso una maglia dal 1' per Darmian