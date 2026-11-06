Il sabato dell'11^giornata di Serie A si aprirà con la sfida tra i granata e i giallorossi (in contemporanea con Cagliari-Frosinone). Abate recupera Cacciamani, ancora in ballotaggio con Patterson per un posto a sinistra. Confermati la coppia Adams-Simeone in avanti e Braganca in regia. Di Francesco ha perso Monteiro e si affida alle ali Fatah e Ndri nel tridente a supporto di Stulic
Probabili Formazioni
TORINO (3-5-2), la probabile formazione
Perri; Comuzzo, Ismajli, Coco; Belghali, Vlasic, Santos Bragança, Fitz-Jim, Patterson; Adams, Simeone. All. Abate
- Ancora qualche dubbio per Abate: Cacciamani è recuperato dal problema alla spalla ma dovrebbe partire dalla panchina. Patterson favorito per partire titolare
- Un ballottaggio anche a centrocampo: Ilkhan insidia Braganca in regia, le mezzali dovrebbero essere ancora Vlasic e Fitz-Jim
- Confermata la coppia d'attacco Adams-Simeone, così come Belghali a destra nonostante un fastidio accusato negli ultimi giorni
LECCE (4-3-3), la probabile formazione
Falcone, de Melo Veiga, Siebert, Coelho Oliveira, Gallo, Gorter, Ngom, Maleh, N’Dri, Stulic, Fatah. All. Di Francesco
- Di Francesco vuole ripartire dopo tre sconfitte di fila. Prezioso rientro a centrocampo di Coulibaly, subito titolare con Ngom e Maleh, in gol contro il Genoa
- Torna anche Gaspar in difesa dopo la squalifica di due giornate. L'angolano però è in ballottaggio con Siebert accanto all'inamovibile Tiago Gabriel
- Infortunato Monteiro, in attacco saranno Ndri e Fatah a ispirare Stulic. Il serbo è favorito su Esteban, ancora in corsa per una maglia da titolare. Non al meglio ma tra i convocati anche Geubbels