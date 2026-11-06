Il sabato dell'11^giornata di Serie A si aprirà con la sfida tra i granata e i giallorossi (in contemporanea con Cagliari-Frosinone). Abate recupera Cacciamani, ancora in ballotaggio con Patterson per un posto a sinistra. Confermati la coppia Adams-Simeone in avanti e Braganca in regia. Di Francesco ha perso Monteiro e si affida alle ali Fatah e Ndri nel tridente a supporto di Stulic

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