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Probabili formazioni di Torino-Lecce

Serie A

Il sabato dell'11^giornata di Serie A si aprirà con la sfida tra i granata e i giallorossi (in contemporanea con Cagliari-Frosinone). Abate recupera Cacciamani, ancora in ballotaggio con Patterson per un posto a sinistra. Confermati la coppia Adams-Simeone in avanti e Braganca in regia. Di Francesco ha perso Monteiro e si affida alle ali Fatah e Ndri nel tridente a supporto di Stulic

TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI - NEWS SQUADRA PER SQUADRA

Probabili Formazioni

Torino
Lucas Perri
Lucas Perri
portiere
Torino
Pietro Comuzzo
Pietro Comuzzo
Difensore centrale di destra
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Torino
Ardian Ismajli
Ardian Ismajli
Difensore centrale
Torino
Saúl Coco
Saúl Coco
Difensore centrale di sinistra
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Torino
Rafik Belghali
Rafik Belghali
Esterno destro
Torino
Nikola Vlasic
Nikola Vlasic
Mezzala destra
Torino
Daniel Santos Bragança
Daniel Santos Bragança
Centrocampista centrale
Torino
Kian Fitz-Jim
Kian Fitz-Jim
Mezzala sinistra
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Torino
Nathan Patterson
Nathan Patterson
Esterno sinistro
Torino
Ché Adams
Ché Adams
Attaccante
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Torino
Giovanni Simeone
Giovanni Simeone
Attaccante

TORINO (3-5-2), la probabile formazione

Perri; Comuzzo, Ismajli, Coco; Belghali, Vlasic, Santos Bragança, Fitz-Jim, Patterson; Adams, Simeone. All. Abate

  • Ancora qualche dubbio per Abate: Cacciamani è recuperato dal problema alla spalla ma dovrebbe partire dalla panchina. Patterson favorito per partire titolare
  • Un ballottaggio anche a centrocampo: Ilkhan insidia Braganca in regia, le mezzali dovrebbero essere ancora Vlasic e Fitz-Jim
  • Confermata la coppia d'attacco Adams-Simeone, così come Belghali a destra nonostante un fastidio accusato negli ultimi giorni
Lecce
Wladimiro Falcone
Wladimiro Falcone
Portiere
Lecce
Danilo Veiga
Danilo Veiga
Terzino destro
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Lecce
Jamil Siebert
Jamil Siebert
Difensore centrale
Lecce
Tiago Gabriel
Tiago Gabriel
Difensore centrale
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Lecce
Antonino Gallo
Antonino Gallo
Terzino sinistro
Lecce
Lassana Coulibaly
Lassana Coulibaly
Mezzala destra
Lecce
Oumar Ngom
Oumar Ngom
Centrocampista centrale
Lecce
Youssef Maleh
Youssef Maleh
Mezzala sinistra
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Lecce
Konan N’Dri
Konan N’Dri
Ala destra
Lecce
Nikola Stulic
Nikola Stulic
Centravanti
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Lecce
Amar Fatah
Amar Fatah
Ala sinistra

LECCE (4-3-3), la probabile formazione

Falcone, de Melo Veiga, Siebert, Coelho Oliveira, Gallo, Gorter, Ngom, Maleh, N’Dri, Stulic, Fatah. All. Di Francesco

  • Di Francesco vuole ripartire dopo tre sconfitte di fila. Prezioso rientro a centrocampo di Coulibaly, subito titolare con Ngom e Maleh, in gol contro il Genoa
  • Torna anche Gaspar in difesa dopo la squalifica di due giornate. L'angolano però è in ballottaggio con Siebert accanto all'inamovibile Tiago Gabriel
  • Infortunato Monteiro, in attacco saranno Ndri e Fatah a ispirare Stulic. Il serbo è favorito su Esteban, ancora in corsa per una maglia da titolare. Non al meglio ma tra i convocati anche Geubbels

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