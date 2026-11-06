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Venezia-Udinese, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

La giornata di Serie A numero 11 si apre stasera con la sfida tra Venezia e Udinese (match in diretta dalle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW). Nicola pensa a Kike Perez a centrocampo, con la coppa Adams-Lauberbach davanti. Nella sua prima sulla panchina bianconera, Zanetti punta su un 3-5-2 con Zaniolo e Davis in attacco. Le probabili formazioni di Venezia-Udinese

TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI - NEWS SQUADRA PER SQUADRA

Probabili Formazioni

Venezia
Filip Stankovic
Filip Stankovic
portiere
Venezia
Redouane Halhal
Redouane Halhal
difensore centrale di destra
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Venezia
Matías Moreno
Matías Moreno
difensore centrale
Venezia
Juan Jesus
Juan Jesus
difensore centrale di sinistra
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Venezia
Antoine Hainaut
Antoine Hainaut
esterno destro
Venezia
Kike Pérez
Kike Pérez
mezz'ala destra
Venezia
Gianluca Busio
Gianluca Busio
centrocampista centrale
Venezia
Simon Sohm
Simon Sohm
mezz'ala sinistra
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Venezia
Pasquale Mazzocchi
Pasquale Mazzocchi
esterno sinistro
Venezia
Lion Lauberbach
Lion Lauberbach
attaccante
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Venezia
Akor Adams
Akor Adams
attaccante

VENEZIA (3-5-2) la probabile formazione

Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Pérez, Busio, Sohm, Mazzocchi; Lauberbach, Adams. All. Nicola

  • rispetto alla sconfitta con il Como, Nicola dovrebbe fare solo un cambio
  • a centrocampo, fuori Helgason e dentro Kike Perez dal 1'
  • davanti confermata la coppia Adams-Lauberbach
Udinese
Maduka Okoye
Maduka Okoye
portiere
Udinese
James Abankwah
James Abankwah
difensore centrale di destra
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Udinese
Matteo Palma
Matteo Palma
difensore centrale
Udinese
Oumar Solet
Oumar Solet
difensore centrale di sinistra
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Udinese
Mërgim Vojvoda
Mërgim Vojvoda
esterno destro
Udinese
Jakub Piotrowski
Jakub Piotrowski
mezz'ala destra
Udinese
Jesper Karlström
Jesper Karlström
centrocampista centrale
Udinese
Jurgen Ekkelenkamp
Jurgen Ekkelenkamp
mezz'ala sinistra
pubblicità
Udinese
Hassane Kamara
Hassane Kamara
esterno sinistro
Udinese
Nicolò Zaniolo
Nicolò Zaniolo
attaccante
pubblicità
Udinese
Keinan Davis
Keinan Davis
attaccante

UDINESE (3-5-2) la probabile formazione

Okoye; Abankwah, Palma, Solet; Vojvoda, Piotrowski, Karlström, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Zanetti

  • per la sua prima da allenatore dell’Udinese, Zanetti punta su Zaniolo e Davis in attacco
  • ancora senza Alaba infortunato, in difesa il trio Abankwah-Palma-Solet
  • rispetto a Runjaic il centrocampo passa a 5: Vojvoda e Kamara gli esterni, Piotrowski ed Ekkelenkamp al fianco di Karlstrom

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