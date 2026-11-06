La giornata di Serie A numero 11 si apre stasera con la sfida tra Venezia e Udinese (match in diretta dalle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW). Nicola pensa a Kike Perez a centrocampo, con la coppa Adams-Lauberbach davanti. Nella sua prima sulla panchina bianconera, Zanetti punta su un 3-5-2 con Zaniolo e Davis in attacco. Le probabili formazioni di Venezia-Udinese

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