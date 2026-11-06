La giornata di Serie A numero 11 si apre stasera con la sfida tra Venezia e Udinese (match in diretta dalle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW). Nicola pensa a Kike Perez a centrocampo, con la coppa Adams-Lauberbach davanti. Nella sua prima sulla panchina bianconera, Zanetti punta su un 3-5-2 con Zaniolo e Davis in attacco. Le probabili formazioni di Venezia-Udinese
Probabili Formazioni
VENEZIA (3-5-2) la probabile formazione
Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Pérez, Busio, Sohm, Mazzocchi; Lauberbach, Adams. All. Nicola
- rispetto alla sconfitta con il Como, Nicola dovrebbe fare solo un cambio
- a centrocampo, fuori Helgason e dentro Kike Perez dal 1'
- davanti confermata la coppia Adams-Lauberbach
UDINESE (3-5-2) la probabile formazione
Okoye; Abankwah, Palma, Solet; Vojvoda, Piotrowski, Karlström, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Zanetti
- per la sua prima da allenatore dell’Udinese, Zanetti punta su Zaniolo e Davis in attacco
- ancora senza Alaba infortunato, in difesa il trio Abankwah-Palma-Solet
- rispetto a Runjaic il centrocampo passa a 5: Vojvoda e Kamara gli esterni, Piotrowski ed Ekkelenkamp al fianco di Karlstrom