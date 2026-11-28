Le partite di Serie di A oggi, il calendario e gli orari della 13^ giornataguida tv
Oggi, sabato 28 novembre, si scende in campo per la 13^ giornata di campionato. Alle 20.45 Inter-Genoa su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti del sabato di campionato
Sono tre gli appuntamenti del sabato del 13^ turno di campionato. Si inizia alle 15.00 con Frosinone-Parma, alle 18.00 con Torino-Lazio. Alle 20.45 è il momento di Inter-Genoa su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Federico Zancan con il commento di Riccardo Montolivo. I collegamenti sono a cura degli inviati Matteo Barzaghi e Andrea Paventi.
Gli studi e i volti di Sky Sport
Sabato pomeriggio, dalle 14 e dalle 16.50, analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport, con Mario Giunta insieme a Stefano De Grandis e Riccardo Gentile. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.45 affidati a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Stefano Borghi e Walter Zenga.
Serie A, la programmazione di oggi
Sabato 28 novembre
- dalle 14.00 e dalle 16.50: Casa dello Sport con Mario Giunta, Stefano De Grandis e Riccardo Gentile
- ore 15.00: Frosinone-Parma su DAZN 1
- ore 18.00: Torino-Lazio su DAZN 1
- ore 20.45: INTER-GENOA su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Federico Zancan, commento Riccardo Montolivo. Inviati Matteo Barzaghi e Andrea Paventi
- dalle 20.00 e dalle 22.45: Sky Saturday Night con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Stefano Borghi e Walter Zenga