Sono tre gli appuntamenti del sabato del 13^ turno di campionato. Si inizia alle 15.00 con Frosinone-Parma , alle 18.00 con Torino-Lazio . Alle 20.45 è il momento di Inter-Genoa su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Federico Zancan con il commento di Riccardo Montolivo. I collegamenti sono a cura degli inviati Matteo Barzaghi e Andrea Paventi.

Gli studi e i volti di Sky Sport

Sabato pomeriggio, dalle 14 e dalle 16.50, analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport, con Mario Giunta insieme a Stefano De Grandis e Riccardo Gentile. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.45 affidati a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Stefano Borghi e Walter Zenga.