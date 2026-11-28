La partita tra Frosinone e Parma della 13^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 28 novembre alle 15.00 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Glass e Sky Stream. La partita è visibile anche sul canale DAZN 1 (canale 214) per tutti i clienti Sky con decoder via satellite e con un abbonamento DAZN attivo Full o Family. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Frosinone e Parma

Sarà la 3^ volta che Frosinone e Parma si affrontano in Serie A, quest'ultimo non ha mai vinto contro il Frosinone. Il bilancio tra le due squadre in cinque sfide in casa dei ciociari tra Serie A e Serie B è perfettamente in equilibrio, con due vittorie per parte e un pareggio tra il 2009 e il 2023, con esattamente 11 gol ciascuno. Il Frosinone ha registrato due sconfitte consecutive per la prima volta in questo campionato, ma dopo aver perso la gara d'esordio interna contro la Juventus ha vinto tutte le successive cinque partite casalinghe in Serie A. Il Parma ha perso otto delle prime 12 partite stagionali di Serie A solo per la terza volta nella sua storia, dopo il 2014/15 e il 2006/07, ma dopo sei ko esterni consecutivi ha vinto la trasferta più recente mantenendo la porta inviolata (3-0 contro l'Atalanta). In questa stagione di Serie A, il Frosinone e il Milan sono le due squadre che hanno segnato più gol nei primi 30 minuti di gioco (11 ciascuna), mentre il Parma è l'unica formazione a non aver ancora realizzato alcuna rete in questo intervallo temporale. Tra i singoli riflettori su Farès Ghedjemis, Romano Schmid e Giorgi Kvernadze, autori di quattro assist ciascuno in questo campionato per i giallazzurri, e su Emanuele Valeri, il difensore che ha creato più occasioni (31) nei cinque maggiori campionati europei in questa stagione senza aver ancora fornito un assist vincente.