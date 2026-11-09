Quarta puntata dell'appuntamento Sky dedicato all’analisi dei temi tecnico-tattici dell’ultima giornata di Serie A. Ogni lunedì, alle 17.45 LIVE su Sky Sport 24 e disponibile anche On Demand. Nella lente dell'ultimo weekend: nel Milan Ramos non segna ma continua a fare cose utili, le pressioni con cui l'Inter ha battuto il Como, la zona Juve che costa il gol della Fiorentina e la Roma che attacca coi braccetti

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