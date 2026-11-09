Roma, i difensori sono attaccanti e la zona sui corner della Juve: Sky Sport Tech Show
Quarta puntata dell'appuntamento Sky dedicato all’analisi dei temi tecnico-tattici dell’ultima giornata di Serie A. Ogni lunedì, alle 17.45 LIVE su Sky Sport 24 e disponibile anche On Demand. Nella lente dell'ultimo weekend: nel Milan Ramos non segna ma continua a fare cose utili, le pressioni con cui l'Inter ha battuto il Como, la zona Juve che costa il gol della Fiorentina e la Roma che attacca coi braccetti
- Partiamo dal big match di San Siro e da una partita vinta dall'Inter anche e soprattutto sulle pressioni, parola di Chivu: "Bravissimi gli attaccanti, sono sempre stati orientati, gli hanno tolto il giropalla coi tempi giusti di pressione. E c'è stata anche compattezza per togliere il gioco centrale". Esattamente così. Qui il primo frame tattico: ottime pressione alte e uscite coordinate degli attaccanti (un po' quello che all'Inter era mancato nel derby)
- Qui si vede bene il dettaglio: Thuram accompagna Kempf sul lato, chiudendo il passaggio al portiere e, di fatto, obbligandolo a giocare a sinistra. Pio, nel mentre, va sul portiere e poi sul play del Como per togliere ulteriori soluzioni. Poi tutta la squadra sale bene: sulla sinistra tutta l'Inter esce coordinata ad accorciare. E infatti recupera palla.
- Seconda soluzione: qui la prima pressione è già stata superata, l'Inter allora si mette con un blocco medio-basso e chiude gli spazi al centro. Sono ben sette i giocatori del Como costretti a stare fuori dal blocco dell'Inter: è l'unico modo che hanno per toccare palla; così la squadra di Fabregas fa avanti e indietro, va da destra e poi a sinistra, gli attaccanti nerazzurri schermano linea di passaggio all'interno e tutti sono ordinati nelle uscite.
- Di quello che invece è mancato al Como ne ha parlato Fabregas: "Abbiamo perso palloni che di solito non perdiamo mai. Loro sono bravi in tante cose, ma sui contropiedi sono devastanti". Prendiamo degli esempi concreti: qui Nico Paz sbaglia un passaggio, sul recupero dell'Inter sono in tre del Como tutti vicini, i nerazzurri, allora, cambiano campo in diagonale attaccando il lato debole.
- Si arriva da Thuram, che è libero di ricevere in una posizione ideale per attaccare lo spazio. Chiaro, sul suo rientro dalla destra al centro sono in troppi quelli del Como che abboccano, e dunque Spence è libero di ricevere e fare l'assist.
- Questo invece è il secondo gol dell'Inter, una transizione più elaborata: Carlos Augusto esce forte su Paz, il Como accorcia e resta alto ma, qui, è Pio a fare la giocata. Tiene viva l'azione e trova Dimarco con un cambio gioco nello spazio che trasforma l'azione in una vera e propria transizione. Si sa, l'Inter domina le transizioni offensive da anni e, in questo caso, si è visto ancora una volta.
- Sicuramente uno dei giocatori chiave della Lazio capolista è Frattesi: Gattuso l'ha definito un invasore (non a caso…). Questa è l'azione del gol segnato al Napoli: Tavares mette in moto Noslin e fa scattare la transizione, Frattesi fa una corsa intelligente e, soprattutto, tocca picchi di velocità altissimi, proprio come vuole Gattuso (quasi 40 km/h). Frattesi — uno che spesso tocca tante volte il pallone — qui tocca palla una sola volta, ma è quella del gol.
- Del gol del vantaggio della Fiorentina di Pellegrino ne ha parlato Beppe Bergomi al Club: "Quando difendi a zona su una palla alta, sul secondo palo devi mettere un giocatore che sappia attaccare il pallone". Lì c'era Woltemade che —come si vede — fa un passo verso la porta e poi non salta. Bergomi ha aggiunto: "Forse sarebbe meglio metterlo sul primo palo: è alto, per superarlo devi alzare palla e dai più tempo anche al portiere per l'uscita".
- La Fiorentina, invece, aveva preparato bene la situazione e, in quella zona, ha messo il suo miglior colpitore di testa, Pellegrino. Che infatti segna. Di questo ne ha parlato anche Spalletti nel post, chiarissimo: "Il castello a zona davanti all'area va spostato in base a dove ci sono i saltatori. Se vanno sul secondo palo, bisogna farlo scivolare sul secondo…"
- È quello che sta caratterizzando il periodo recente del portoghese: pochi gol (3 in 14 partite col Milan), ma grande utilità anche senza segnare. Queste sono le immagini del primo gol del Milan a Genova: palla recuperata su pressione alta: Ramos scatta e, per ben due volte, guarda Cisse per capire dove sia. Poi fa la cosa utile: attacca il primo palo portando via due difensori del Genoa, e indicando addirittura a Rabiot con la mano il passaggio arretrato a Cisse. Che infatti riceve e segna.
- Secondo gol del Milan: altra palla rubata: Ramos qui ne approfitta in prima persona, raccoglie palla, salta un uomo e — invece che calciare — serve Pulisic messo in posizione migliore (che infatti fa gol). Per di più, con un no look…
- …che Ramos aveva già esibito anche contro il Lecce per Rabiot. Un nuovo marchio di fabbrica?
- Certo, essendo un attaccante il "tema gol" per Ramos resta vivo, ma bisogna anche tenere a mente i numeri del Milan, la squadra che costruisce più azioni di tutte per 30 minuti di possesso, ma che è anche ultima per ingressi nell'ultimo terzo di campo, ultima per ingressi in area, penultima per tocchi nel terzo offensivo e terzultima per tocchi nell'area avversaria (concetti tutti sottolineati dallo stesso Amorim post partita). Chiaramente, anche da qui passano i pochi gol segnati da Ramos.
- In casa giallorossa è arrivato l'ennesimo gol di un difensore, contro il Sassuolo ha sbloccato Hermoso: "Gasp ci mette nella miglior posizione in campo per trovare certe soluzioni. Noi difensori abbiamo qualità per arrivare davanti, come gli attaccanti aiutano noi dietro, noi facciamo lo stesso con loro davanti". Sì, ma cosa vuol dire 'difensori che aiutano gli attaccanti a segnare'?
- Primo caso in esame: sappiamo bene che la Roma è una squadra che fa progredire il proprio gioco soprattutto sulle fasce, c'è densità sugli esterni e, dunque, spazio centrale da attaccare. Qui se lo prende Hermoso che avanza, fino all'uno-due con Malen (più un rimpallo) e fino al gol. Il concetto è che il braccetto non resta dietro: il braccetto avanza.
- Seconda situazione: qui ancora Hermoso occupa lo spazio centrale e si butta dentro quasi da centravanti. Si ritrova lì, e da questa occasione nasce il raddoppio del 30'.
- Terza situazione: qui è Balerdi che conduce ed Hermoso è sempre in posizione altissima. Malen serve proprio Balerdi e la Roma si "ritrova" con ben due difensori centrali in area (!)
- Quarta situazione: a inizio azione (foto sopta) i due centravanti, di fatto, sono loro due, Hermoso e Balerdi. Mora poi serve Hermoso che si stacca e imbuca per l'attaccante (Malen) e l'altro braccetto Balerdi, ovviamente, è in piena area di rigore.
- Infine il capitolo Bologna, forse la squadra più in forma del campionato a quota quattro vittorie di fila. Tanto è cambiato dall'arrivo di Palladino, in una parola: verticalità. Guardate i numeri: il possesso palla è sceso, e così la durata media del possesso. Ma le azioni sono molto più verticali: la distanza media del passaggio è più lunga, il dato sui lanci per 90' è salito, esattamente come le azioni di costruzione sono diminuite.