 Venezia, nuovo stadio: rendering progetto, dove e quando sarà inaugurato. Foto | Sky Sport
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Venezia, come sarà il nuovo stadio: i rendering del progetto. FOTO

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Procedono i lavori per quella che sarà la nuova casa del Venezia, uno stadio da 18.500 posti che sorgerà a Mestre. Il rendering e qualche info sul progetto: ecco come si presenta il "Bosco dello Sport"

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