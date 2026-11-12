Procedono i lavori per quella che sarà la nuova casa del Venezia, uno stadio da 18.500 posti che sorgerà a Mestre. Il rendering e qualche info sul progetto: ecco come si presenta il "Bosco dello Sport"
- Il design dello stadio, progettato dallo studio di architettura Populous, si ispira al paesaggio circostante, con linee curve che seguono il piano regolatore più ampio, interagendo con l’arena e il centro sportivo adiacenti. Il perimetro dello stadio è ellittico, con una struttura pulita che lo inserisce nel Bosco dello Sport come un padiglione in un giardino.
- La facciata presenta una composizione di elementi verticali che si innalzano secondo uno schema regolare, creando uno sfondo visibile per la parte superiore della tribuna. Ciò consente una visuale al di sopra della sommità dello stadio.
- Il podio a forma di mezzaluna diventa parte strategica della struttura, progettata per ospitare aree di parcheggio e altri servizi.
- La tribuna si sviluppa in una sezione semicontinua sui lati sud, est e nord. È stata progettata per offrire una visuale ottimale durante le partite.
- L’area VIP si trova nella tribuna ovest e offre esperienze esclusive e di alto livello.
- Sono stati progettati spazi dedicati ai tifosi di casa, tra cui una galleria coperta che circonda lo stadio a 360 gradi, offrendo servizi selezionati.
- "Il Bosco dello Sport sarà la nostra nuova casa: uno stadio innovativo, inclusivo, sostenibile e dai più elevati standard internazionali - ha detto Francesca Bodie, presidente del Venezia -. Un impianto, aperto tutto l’anno, che si propone come punto di riferimento in Italia per integrazione tra sport, cultura e intrattenimento”.
- Il nuovo stadio sorgerà a Mestre, nella frazione Tessera, all’interno del Bosco dello Sport, un'area che si sviluppa su 116 ettari.
- Sarà uno stadio da 18.000 spettatori, disposti in una struttura continua su tre lati, con la tribuna ovest dedicata alle aree VIP e ai palchi VIP. Mille i posti in più previsti nella curva di casa.
- Il nuovo impianto sarà inaugurato nella seconda metà della stagione 2027/2028.
- 125 i milioni di euro che saranno complessivamente investiti dal club per dotazioni e migliorie a completamento dell’impianto, 94 quelli investiti dal Comune di Venezia per la costruzione del nuovo impianto.
- Il progetto prevede 365 giorni di apertura dello stadio che ospiterà concerti, festival e altri grandi eventi culturali e di intrattenimento.
- 2.800 i posti auto previsti, distribuiti in sette aree parcheggio, tutti situati a una distanza massima di cinquecento metri dallo stadio, garantendo un accesso rapido e comodo alla struttura. 90, infine, le postazioni riservate a persone con disabilità, in tre aree dello stadio.