Compie 50 anni l'Adise, l'associazione italiana direttori sportivi

L'organizzazione fondata nel 1976 rappresenta e tutela i direttori sportivi e organizza il calciomercato. Il 50° anniversario diventa così un'occasione per un bilancio e per una proposta per la crescita del calcio italiano, in un momento in cui deve affrontare le sfide della modernità

Il direttore sportivo : nel calcio del terzo millennio è un ruolo sempre più importante all’interno di una società professionistica di calcio, figura di riferimento per proprietà, staff tecnico, settore amministrativo, giocatori. Non solo un “gestore” del presente ma anche un manager “innovatore” per il futuro, consapevole dei propri compiti, centrali nella costruzione e nel mantenimento del successo di un club. Da cinquant’anni l’Adise, l’Associazione Italiana Direttori Sportivi fondata il 15 novembre del 1976 , accompagna l’evoluzione del calcio italiano, dalle trattative nelle camere degli hotel alle piattaforme digitali e agli algoritmi. Nata nel momento in cui cominciava ad affermarsi la nuova figura professionale del direttore sportivo, non più solo un segretario “a riporto” della proprietà ma responsabile a tutto tondo di programmazione, scelta dei calciatori, trattative di mercato. Il primo presidente dell’Adise fu Carlo Montanari , dirigente del Bologna, seguito in questi cinque decenni da alcuni dei nomi che hanno fatto la storia del calcio italiano: Franco Dalcin , Pierpaolo Marino , Carlo Regalia fino all’attuale presidente Giuseppe Marotta .

Nel suo percorso, l’Adise è diventata interlocutore centrale per le istituzioni calcistiche, man mano che la figura del direttore sportivo acquisiva regolamentazione professionale, competenze e rapporti con le società definiti. Oggi l’Adise, in collaborazione con Master Group Sport, organizza il calciomercato, un momento, oltre che di trattativa economico-sportiva, anche di confronto tra le componenti del sistema, e corsi federali di formazione a Coverciano e presso università statali e telematiche. A 50 anni dalla nascita, l’Adise non solo mantiene la funzione originaria di rappresentare e tutelare i direttori sportivi, ma si propone di contribuire fattivamente a quel cammino, faticoso e complicato, di modernizzazione del calcio italiano indispensabile per affrontare le sfide del futuro.