Cristian Chivu ha vinto la Panchina d'Oro 2025/2026. "Ricevere un premio con le valutazioni dei colleghi è speciale. Ringrazio società, staff e giocatori che trasformano quello che facciamo e la mia famiglia che mi è sempre vicina, soprattutto nelle sconfitte", ha dichiarato l'allenatore dell'Inter nella cerimonia di premiazione a Coverciano. Battuti Fabregas e Gasperini. Massimiliano Alvini vince la Panchina d'Oro Serie B, in Serie C premiato Francesco Tomei dell'Ascoli

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