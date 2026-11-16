 Panchina d'oro 2025/26 Serie A, vince Chivu: tutti i premiati. Foto | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

Panchina d'oro 2025/26, vince Chivu davanti a Fabregas. Alvini il migliore in Serie B

PREMI fotogallery
12 foto

Cristian Chivu ha vinto la Panchina d'Oro 2025/2026. "Ricevere un premio con le valutazioni dei colleghi è speciale. Ringrazio società, staff e giocatori che trasformano quello che facciamo e la mia famiglia che mi è sempre vicina, soprattutto nelle sconfitte", ha dichiarato l'allenatore dell'Inter nella cerimonia di premiazione a Coverciano. Battuti Fabregas e Gasperini. Massimiliano Alvini vince la Panchina d'Oro Serie B, in Serie C premiato Francesco Tomei dell'Ascoli

GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT 

ALTRE FOTOGALLERY

Pio e i muscoli: l'esultanza nata con Hristov

le storie

Altra pausa per le Nazionali e altri muscoli messi in mostra da Pio Esposito. Il centravanti...

44 foto

Italia-Belgio U21, probabile formazione Azzurri

under 21

Praticamente svelata in conferenza stampa dal CT Baldini la formazione dell'Italia Under 21 che...

12 foto

Nations League, le squadre qualificate ai quarti

Nations League

A Spagna, Inghilterra e Portogallo si aggiungono Belgio e Francia come qualificate ai quarti:...

12 foto

Spagna ko: non perdeva da tre anni e 43 partite!

CLASSIFICA

E alla fine la Spagna venne sconfitta. Ci hanno pensato gli inglesi a fermare 43 partite e tre...

17 foto

Le classifiche dei gironi di Nations League

Nations League

Niente quarti per l'Italia: Belgio e Francia si prendono i primi due posti, gli azzurri sono...

19 foto

Video in evidenza

    Serie A: Ultime Notizie

    Calcio in lutto: è morto Dino Sani

    calcio

    L'ex centrocampista brasiliano è morto a San Paolo. Campione del mondo con il Brasile nel 1958,...

    Caprile: "Se l'Albania dovesse cercarmi, valuterò"

    cagliari

    Caprile potrebbe essere convocato dall'Albania di Maran: la compagna del portiere è albanese,...

    I 50 anni dell'Adise

    1976-2026

    L'organizzazione fondata nel 1976  rappresenta e tutela i direttori sportivi e organizza il...