Panchina d'oro 2025/26, vince Chivu davanti a Fabregas. Alvini il migliore in Serie B
Cristian Chivu ha vinto la Panchina d'Oro 2025/2026. "Ricevere un premio con le valutazioni dei colleghi è speciale. Ringrazio società, staff e giocatori che trasformano quello che facciamo e la mia famiglia che mi è sempre vicina, soprattutto nelle sconfitte", ha dichiarato l'allenatore dell'Inter nella cerimonia di premiazione a Coverciano. Battuti Fabregas e Gasperini. Massimiliano Alvini vince la Panchina d'Oro Serie B, in Serie C premiato Francesco Tomei dell'Ascoli
- Cristian Chivu (Inter)
- Cesc Fabregas (Como)
- Gian Piero Gasperini (Roma)
- Massimiliano Alvini (Frosinone)
- Giovanni Stroppa (Venezia)
- Alberto Aquilani (Catanzaro)
- Francesco Tomei (Ascoli)
- Luca Rossettini (Roma)
- Selena Mazzantini (Como)
- Diego Rios (L84 Torino)
- Cataldo Guarino (Bitonto)
- Matteo Silvestri (Empoli)*