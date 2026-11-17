Nel video, il direttore sportivo del Torino Gianluca Petrachi presenta a Sky Sport la trasferta di sabato sera a Napoli: "Sarà una bella battaglia agonistica. Dovremo fare una partita coraggiosa, e mi aspetto un Torino che abbia la propria identità e che continui a crescere".

Alla ripresa del campionato il Torino è atteso dalla delicata trasferta a Napoli. I granata hanno raccolto 2 punti nelle ultime 3 partite e non vincono dal 23 ottobre (3-2 al Monza). Il direttore sportivo Gianluca Petrachi presenta la sfida di sabato sera al Maradona come un "bella battaglia agonistica" da affrontare: "Troveremo un ambiente caldo, anche se si gioca di sera, quindi dobbiamo prepararla bene. Dovremo fare una partita coraggiosa, affrontiamo una grande squadra, ma avere il coraggio di proporre il nostro calcio, le nostre idee, la volontà di fare la partita. Diciamo che siamo un po' altalenanti, nel senso che a volte diamo la sensazione di aver svoltato, poi facciamo dei piccoli passi indietro". Quale Torino si attende di vedere sabato? "Mi auguro di vedere una squadra che abbia la propria identità e che continui a crescere. E’ la mia aspettativa: che si vada sempre a migliorare e a mettere sempre quel mattoncino in più. Nelle ultime settimane abbiamo fatto un passo indietro da un punto di vista di quel coraggio di cui parlavo prima, ecco perché mi aspetto di vedere una squadra più coraggiosa in una partita molto molto difficile".