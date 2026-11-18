Una delegazione dell’Hellas Verona ha partecipato all’udienza di Papa Leone XIV, in Piazza San Pietro, nella Città del Vaticano . A rappresentare il club erano presenti il direttore generale e consigliere di Hellas Verona Foundation Simona Gioè , il direttore sportivo Sean Sogliano , il team e club manager Sandro Mazzola e una delegazione dirigenziale. Un incontro che ha rappresentato un importante riconoscimento per il percorso intrapreso dalla Hellas Verona Foundation come promotrice di iniziative concrete di solidarietà e inclusione sociale.

Il progetto 'Casa Insieme a Voi'

L'opportunità di partecipare all'udienza è nata grazie a 'Casa Insieme a Voi', il progetto che Hellas Verona Foundation sta sostenendo insieme a Caritas Verona e che è stato individuato da Caritas Italiana come modello di riferimento a livello nazionale. L'iniziativa prevede la riqualificazione di uno spazio in Lungadige Matteotti, a Verona, destinato a diventare una casa di accoglienza per dieci giovani donne in condizioni di fragilità, offrendo loro un luogo sicuro e un percorso di accompagnamento verso l'autonomia e il reinserimento sociale. Nel corso dell’udienza è stato illustrato il progetto e il suo valore sociale ed è stata presentata una speciale iniziativa promossa dall’Hellas Verona: una maglia pre-match esclusiva, che riporta i disegni realizzati dai bambini ospiti della struttura di accoglienza gestita da Caritas Verona. Le maglie saranno indossate dai calciatori gialloblù durante il riscaldamento prima della sfida Hellas Verona-Cremonese, in programma venerdì 18 dicembre allo stadio Bentegodi. Successivamente, le maglie saranno messe all’asta sulla piattaforma MatchWornShirt, con l’intero ricavato destinato a sostenere il progetto 'Casa Insieme a Voi'. "Vorremmo trovare il modo di raccontare la collaborazione tra Caritas Verona e Hellas Verona alle 220 Caritas presenti in Italia – ha spiegato Don Marco Pagniello, Direttore di Caritas Italiana-, perché possa diventare un'opportunità anche per altre realtà. Non tutte hanno una società sportiva come l'Hellas Verona al proprio fianco, ma crediamo sia importante aprire una strada e dimostrare quanto si possa costruire attraverso una collaborazione di questo tipo. Il mondo dello sport e del calcio in particolare, e quello della carità hanno in comune il gioco di squadra".