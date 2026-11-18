Durante RCS Sport Industry Talk, il presidente rossonero Scaroni ha detto: “Cardinale on cederà mai il club”. E ha illustrato la strategia di Milan Sport Entertainment, nuova holding di RedBird. Obiettivo sfruttare il brand e l'attrattività internazionaledi Milano per un ecosistema che unisca calcio, entertainment, comunicazione e nuove discipline, a partire dal progetto di una squadra di basket destinata alla futura lega NBA Europe. Sulla demolizione di Sa Siro: “Decideranno Inter e Milan, siamo proprietari"

" Cardinale ha detto che non cederà mai il Milan perché il suo progetto è a lungo termine ". Così il presidente rossoero Paolo Scaroni nel corso dell'evento "Rcs Sport Industry Talk 2026". Qui si è paralto anche di altre certezze e progetti futuri di un Milan che punta ad andare anche oltre il pianeta calcio attraverso MSE , la nuova holding di RedBird che gestirà il club e, tra le altre cose, il progetto di una società di basket che partecipi alla futura NBA Europe . "L'idea di Gerry Cardinale è quella di creare Milan Sport Entertainment (MSS) , cioè fare intorno al Milan altri sport, unire altri sport al calcio, fare entertainment, fare comunicazione e utilizzare il Milan e Milano per creare intorno a questo un'attrattività proprio nei confronti di altri sport e di altre situazioni, Lui dà grande importanza anche alla città di Milano, che è una delle città emergenti in Europa".

Scaroni: "Su demolizione San Siro decideranno Inter e Milan, siamo proprietari"

"Buttare giù San Siro o no? È stato un percorso abbastanza articolato. Un percorso molto lungo che ho vissuto insieme all'Inter dal 2018-2019. Questa sarà una decisione che prenderemo noi perché è nostro. Abbiamo dietro di noi un fatto chiaro, notarile, che ci dà la proprietà dello stadio di San Siro", ha poi risposto a ua domanda sul team lo stesso Scaroni. "La presentazione del nuovo stadio fatto da due grandi architetti che abbiamo fatto qualche settimana fa mi sembra che sia piaciuta ai milanesi e agli addetti ai lavori. Entro settembre del 2027 tutte le autorizzazioni dovrebbero essere fatte. In linea di massima, noi potremmo cominciare la costruzione del nuovo stadio tra la fine del '27 e l'inizio del '28. Siamo abbastanza in dirittura d'arrivo. Noi siamo fieramente decisi ad andare avanti. Con il nuovo stadio, tra l'altro, avremo 100 milioni di ricavi in più: un ingrediente fondamentale per il successo del Milan, dell'Inter e della Serie A nel mondo".