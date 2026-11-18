Ritorno a Castel Volturno per i tanti Nazionali del Napoli di Massimiliano Allegri. Fra questi anche Kevin De Bruyne che aveva usufruito, in accordo con l'allenatore, di due giorni di riposo dopo il match di Nations League giocato dal Belgio contro l'Italia. Oltre al belga sono rientrati alla base anche Gilmour, Lang, Milinkovic-Savic e McTominay. Napoli-Torino è in programma sabato 21 novembre alle 20.45 su Sky.

LE PROBABILI FORMAZIONI