Napoli, De Bruyne e gli altri Nazionali rientrati a Castel Volturnonapoli
Ritorno a Castel Volturno per i tanti Nazionali del Napoli di Massimiliano Allegri. Fra questi anche Kevin De Bruyne che aveva usufruito, in accordo con l'allenatore, di due giorni di riposo dopo il match di Nations League giocato dal Belgio contro l'Italia. Oltre al belga sono rientrati alla base anche Gilmour, Lang, Milinkovic-Savic e McTominay. Napoli-Torino è in programma sabato 21 novembre alle 20.45 su Sky.
C'era anche Kevin De Bruyne nell'allenamento svolto oggi dal Napoli in vista della prossima partita contro il Torino in programma sabato 21 novembre alle 20.45 su Sky. Il belga è rientrato dopo il permesso di due giorni concesso da Massimiliano Allegri all'indomani della partita fra Belgio e Italia. Oltre al belga rientrati a Castel Volturno anche Gilmour, Lang, Milinkovic-Savic e McTominay. Per il match contro i granata restano indisponibili Buongiorno, Di Lorenzo, Badiashile e Alisson Santos