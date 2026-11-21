Per la sfida contro l'Inter (domenica 22 novembre alle 20.45), l'Atalanta ripropone Krstovic riferimento avanzato, con De Ketelaere a sostegno. Rowe ed Elmas in vantaggio su Zalewski e Raspadori per le altre due maglie dell'attacco. Nell'Inter Bonny e Zielinski verso il forfait. Chivu recupera tutti in difesa: al momento favoriti Bisseck, Akanji e Bastoni. Un dubbio in mezzo al campo: Sucic più di Mkhitaryan. Lautaro partirà dalla panchina: in attacco Pio Esposito e Thuram
PROBABILI FORMAZIONI: CAMPETTI
Probabili Formazioni
ATALANTA (4-2-3-1) la probabile formazione
Carnesecchi; Bellanova, Scalvini, Kolasinac, Zappacosta; Ederson, Pasalic; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. All. Maurizio Sarri
- Ancora senza Gaetano, Hien, Kossounou e probabilmente Kristensen, Sarri deve ancora sciogliere alcuni dubbi
- Per la maglia di terzino sinistro Zappacosta è in vantaggio su Bernasconi
- In mezzo al campo più Pasalic che Kessie per affiancare Ederson
- Quattro giocatori per due maglie in attacco: se le giocano Rowe, Elmas (favoriti), Zalewski e Raspadori
INTER (3-5-2) la probabile formazione
Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Spence, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; K.Thuram, P. Esposito. All. Cristian Chivu
- Bonny e Zielinski verso il forfait, ma dovrebbero essere recuperati per lo Stoccarda in Champions. Il polacco ha svolto ancora lavoro personalizzato alla vigilia della sfida contro l'Atalanta
- Al momento c'è un dubbio per Chivu a centrocampo: per il ruolo di mezzala sinistra sono in ballottaggio Sucic (favorito) e Mkhitaryan
- Lautaro torna a disposizione: non partirà titolare ma è pronto a subentrare dalla panchina. In attacco giocano Pio Esposito e Thuram
- In difesa Akanji dovebbe essere il centrale, con Bisseck e Bastoni ai fianchi, ma sono pronti anche Pavard e Carlos Augusto