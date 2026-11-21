Per la sfida contro l'Inter (domenica 22 novembre alle 20.45), l'Atalanta ripropone Krstovic riferimento avanzato, con De Ketelaere a sostegno. Rowe ed Elmas in vantaggio su Zalewski e Raspadori per le altre due maglie dell'attacco. Nell'Inter Bonny e Zielinski verso il forfait. Chivu recupera tutti in difesa: al momento favoriti Bisseck, Akanji e Bastoni. Un dubbio in mezzo al campo: Sucic più di Mkhitaryan. Lautaro partirà dalla panchina: in attacco Pio Esposito e Thuram

PROBABILI FORMAZIONI: CAMPETTI