Inter, Calhanoglu infortunato: salta Stoccarda e Genoa, martedì gli esamiinter
Il centrocampista turco è uscito al 33' della sfida pareggiata contro l'Atalanta per un problema al flessore della coscia destra: da valutare le sue condizioni, svolgerà gli esami martedì 24 novembre. Intanto salterà Stoccarda e Genoa
Ore di attesa in casa Inter per l’infortunio di Hakan Calhanoglu. Le condizioni del centrocampista turco, uscito al 33’ della sfida pareggiata contro l’Atalanta per un problema al flessore della coscia destra, verranno valutate martedì 24 novembre. Bisognerà dunque aspettare gli esami per capire l’entità del problema, una cosa intanto è certa: il numero 20 salterà sia la sfida di Champions contro lo Stoccarda (in programma mercoledì sera) che quella di campionato contro il Genoa (sabato a San Siro).
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Chivu: "Troppo superficiali, impariamo la lezione"
I possibili sostituti di Calhanoglu
La speranza per Chivu è che Calhanoglu si sia “fermato in tempo”, anche se l’espressione non convince l'allenatore nerazzurro: "Non so cosa voglia dire fermarsi in tempo. Ha chiesto il cambio, quindi qualcosa ha sentito". Una situazione a cui in casa Inter sono ormai abituati: questo è infatti il secondo problema muscolare del regista turco, costretto a uno stop di una ventina di giorni già a settembre per un risentimento all’adduttore della coscia destra.
Ieri al suo posto è entrato Sucic, autore poi del gol del momentaneo 4-2. Le alternative per Chivu non mancano, anche se Zielinski – sostituto naturale – non è al meglio dopo gli impegni con la Polonia.