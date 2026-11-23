I possibili sostituti di Calhanoglu

La speranza per Chivu è che Calhanoglu si sia “fermato in tempo”, anche se l’espressione non convince l'allenatore nerazzurro: "Non so cosa voglia dire fermarsi in tempo. Ha chiesto il cambio, quindi qualcosa ha sentito". Una situazione a cui in casa Inter sono ormai abituati: questo è infatti il secondo problema muscolare del regista turco, costretto a uno stop di una ventina di giorni già a settembre per un risentimento all’adduttore della coscia destra.

Ieri al suo posto è entrato Sucic, autore poi del gol del momentaneo 4-2. Le alternative per Chivu non mancano, anche se Zielinski – sostituto naturale – non è al meglio dopo gli impegni con la Polonia.