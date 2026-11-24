Inter, infortunio Calhanoglu: quali partite salta tra Serie A e Champions
Per il centrocampista turco è previsto uno stop di circa un mese a causa di un risentimento ai flessori della coscia destra. Dovrebbe saltare almeno sette partite: l'obiettivo di Chivu è di riaverlo a disposizione per la finale di Supercoppa Italiana, in programma il 22 dicembre contro la Lazio
- Gli esami a cui si è sottoposto Hakan Calhanoglu hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. Il centrocampista turco, uscito al 33' della partita di domenica 22 novembre contro l'Atalanta, sarà costretto a uno stop di circa un mese. La speranza in casa Inter è di recuperarlo per la finale di Supercoppa Italiana contro la Lazio in programma prima di Natale.
Ecco quali partite salterà.
- 5^ giornata di Champions League
- Mercoledì 25 novembre
- 13^ giornata di Serie A
- Sabato 28 novembre
- Ottavi di finale di Coppa Italia
- Martedì 1 dicembre
- 14^ giornata di Serie A
- Sabato 5 dicembre
- 6^ giornata di Champions League
- Mercoledì 9 dicembre
- 15^ giornata di Serie A
- Domenica 13 dicembre
- 16^ giornata di Serie A
- Venerdì 18 dicembre
- Finale di Supercoppa Italiana
- Martedì 22 dicembre