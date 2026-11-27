Inter e Genoa si sfidano nella 13^ giornata di Serie A. In porta potrebbe giocare Provedel. Lautaro torna dal 1' in coppia con Thuram o Esposito. In quattro per due maglie a centrocampo. De Rossi con Otoa al posto di Ostigard e due dubbi sulla trequarti. Partita in programma sabato 28 novembre alle 20.45 in diretta su Sky - canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K - e in streaming su NOW