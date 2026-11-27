Inter e Genoa si sfidano nella 13^ giornata di Serie A. In porta potrebbe giocare Provedel. Lautaro torna dal 1' in coppia con Thuram o Esposito. In quattro per due maglie a centrocampo. De Rossi con Otoa al posto di Ostigard e due dubbi sulla trequarti. Partita in programma sabato 28 novembre alle 20.45 in diretta su Sky - canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K - e in streaming su NOW
Probabili Formazioni
INTER (3-5-2), la probabile formazione
Provedel; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Sucic, Jones, Dimarco; P. Esposito, Lautaro Martínez. All. Cristian Chivu
- Per la sfida contro il Genoa Provedel potrebbe prendere il posto di Martinez in porta
- In difesa non ci sarà Bastoni. Bisseck in vantaggio su Pavard per affiancare Akanji e Carlos Augusto
- A destra dovrebbe trovare spazio Spence, con Dimarco sull'altra fascia
- In mezzo in 4 per 2 maglie insieme a Barella. Si giocano il posto Stankovic, Sucic, Jones e Mkitharyan
- Davanti torna Lautaro dal 1'. Al suo fianco Thuram favorito su Esposito
GENOA (3-4-2-1), la probabile formazione
Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vásquez; Ehizibue, Traoré, Frendrup, Ellertsson; Messias, El Shaarawy; Osmajic. All. Daniele De Rossi
- De Rossi dovrà fare a meno di Ostigard per la trasferta di San Siro: in mezzo alla difesa giocherà Otoa
- Centrocampo a 4 con Ehizibue-Traoré-Frendrup-Ellertsson
- Davanti Messias ed El Shaarawy favoriti su Baldanzi e Vitinha per supportare Osmajic