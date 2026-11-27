La 13^ giornata di serie A si apre con Venezia-Bologna. La squadra di casa è a caccia di punti pesanti in chiave salvezza. Tornano a disposizione Mazzocchi e Basic che dovrebbero partire dalla panchina. In attacco con Adams dovrebbe toccare a Yeboah. Palladino schiera Piccoli al centro dell'attacco con Orsolini e Cambiaghi a supporto. Bernardeschi e Odgaard le prime alternative
Probabili Formazioni
VENEZIA (3-5-2) la probabile formazione
Stankovic, Halhal, Moreno, Nunes Jesus, Hainaut, Pérez Muñoz, Sohm, Busio, Haps, Yeboah, Adams. All. Davide Nicola
- Nicola ritrova fra i disponibili Mazzocchi e Basic come alternative a centrocampo e sugli esterni
- Moreno favorito al centro della difesa ma Bella-Kotchap si candida
- Davanti sarà Yeboah a fare coppia con Adams
BOLOGNA (3-4-3) la probabile formazione
Skorupski, Darmian, Casale, Theate, Zortea, Ferguson, Pobega, Alhassane, Orsolini, Piccoli, Cambiaghi. All. Raffaele Palladino
- Non sono disponibili Happonen, De Silvestri, Miranda, Holm, El Azzouzi ed Enem
- Orsolini e Piccoli in vantaggio su Bernardeschi e Odgaard