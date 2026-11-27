La 13^ giornata di serie A si apre con Venezia-Bologna. La squadra di casa è a caccia di punti pesanti in chiave salvezza. Tornano a disposizione Mazzocchi e Basic che dovrebbero partire dalla panchina. In attacco con Adams dovrebbe toccare a Yeboah. Palladino schiera Piccoli al centro dell'attacco con Orsolini e Cambiaghi a supporto. Bernardeschi e Odgaard le prime alternative

LE PROBABILI DELLA 13^ GIORNATA