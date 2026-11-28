L'ex attaccante rossonero, a Dubai per le Finals dell’EA7 World Legends Padel Tour, parla a Sky Sport del momento del Milan e consiglia Gonçalo Ramos. Poi elogi all'amico Gattuso e alla Roma di Gasp

Andriy Shevchenko torna a parlare del suo Milan. A margine delle Finals dell’EA7 World Legends Padel Tour di Dubai, il Pallone d’Oro 2004 ha commentato a Sky Sport il momento dei rossoneri, soffermandosi anche su Gonçalo Ramos e sul rapporto sempre speciale con il club. Ma non solo: Sheva ha parlato anche dell'incredibile inizio di stagione della Lazio del suo ex compagno Rino Gattuso e della Roma di Gasperini, vista dal vivo a Parigi insieme al figlio.

Shevchenko sul Milan L’ex numero 7 rossonero vede una squadra capace di reagire anche nei momenti complicati: "Nelle ultime partite il Milan ha giocato con grande coraggio. Si vede tanto entusiasmo e penso che l'allenatore stia facendo un grande lavoro, perché la squadra lo segue". Shevchenko si è soffermato anche su Gonçalo Ramos: "Quando fai parte di una squadra con un obiettivo importante devi avere pazienza, credere nel progetto, essere positivo e prepararti bene per le partite. Deve capire l'ambiente e chi ha intorno, ma è stato scelto perché ha le qualità per giocare nel Milan". Poi Sheva entra più nel dettaglio:"Ci sono piccoli particolari che possono fare tanta differenza. Studiare meglio i compagni, capire meglio i loro movimenti. Sono piccole cose che possono aiutare a crescere". Il legame con il mondo rossonero, intanto, resta forte: "Il Milan mi invita sempre, l'unica cosa è trovare il tempo. Vedo Cardinale sempre più presente con la squadra, anche al centro sportivo. Sta facendo tanto e questo è un bel segnale per i tifosi e per la società".

Il ricordo dei derby: "Mi viene ancora voglia di giocare" Inevitabile tornare agli anni trascorsi in rossonero e alle sfide contro l'Inter di Christian Vieri, anche lui presente alle Finals di Dubai."Ho ricordi fantastici. Erano due squadre fortissime e giocare il derby era qualcosa che andava oltre tutto. Sono emozioni e sensazioni che ho provato giocandolo". Emozioni che, a distanza di anni, non sono svanite: "Anche quando torno a vedere un derby mi viene ancora quella voglia di rientrare in campo, di giocare per il pubblico e per i tifosi del Milan".

Sulla Lazio: "Bello vedere Gattuso sorridere" Da un suo vecchio amore a un vecchio compagno di squadra. Parlando di Rino Gattuso e del suo lavoro alla Lazio, Shevchenko parte da un dettaglio personale: "La prima cosa bella è vedere Rino sorridere e scherzare. Sta facendo un grande lavoro, c'è tanto entusiasmo e si vede che la squadra lo segue. C'è un bel gruppo e una bella atmosfera". Quindi il riconoscimento all'ex compagno:"Sono veramente contento per Rino perché come ragazzo, come leggenda del calcio e come allenatore si è meritato questo".