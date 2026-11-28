La partita tra Torino e Lazio della 13^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 28 novembre alle 18.00 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Glass e Sky Stream. La partita è visibile anche sul canale DAZN 1 (canale 214) per tutti i clienti Sky con decoder via satellite e con un abbonamento DAZN attivo Full o Family. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Torino e Lazio

Torino e Lazio si affrontano per la 143^ volta in Serie A, con un bilancio in perfetto equilibrio (41 vittorie per parte e 60 pareggi). Il Torino punta a ottenere due successi consecutivi contro i biancocelesti per la prima volta dal 2013, quando in panchina sedeva Giampiero Ventura. La Lazio ha vinto 11 delle 22 trasferte di Serie A contro il Torino nell'era dei tre punti a vittoria. Dopo una serie di tre vittorie consecutive, il Torino ha raccolto un solo punto nelle ultime quattro partite di campionato e ha subito gol in tutte le ultime 11 gare casalinghe, registrando la propria peggior striscia interna senza porta inviolata nella competizione. Di contro, la Lazio ha ottenuto 10 vittorie e 32 punti nelle prime 12 partite di questa Serie A e ha raccolto cinque successi e un pareggio nelle prime sei trasferte; nella storia del massimo campionato i biancocelesti sono riusciti a rimanere imbattuti nelle prime sette gare esterne stagionali solo nel 2002/03 e nel 2011/12. Tra i singoli, Giovanni Simeone ha segnato 10 gol contro la Lazio in Serie A, almeno quattro in più rispetto a qualsiasi altra avversaria, mentre Tijjani Noslin ha partecipato ad almeno una rete nelle ultime quattro partite di campionato (quattro gol e due assist) e punta a diventare il primo biancoceleste ad arrivare a cinque presenze di fila con gol o assist in una singola stagione dai tempi di Ciro Immobile nel 2021.