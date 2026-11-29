La partita tra Roma e Monza della 13^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 29 novembre alle 18.00, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4k, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Riccardo Gentile con il commento di Alessio Scharchilli. I collegamenti dal campo sono a cura degli inviati Paolo Assogna e Angelo Mangiante. Dalle 15.30 gli studi di Sky Sunday Football , con Leo Di Bello, Maurizio Compagnoni, Massimo Caputi e Giancarlo Marocchi, mentre dalle 20 e dalle 22.45 è il momento di Sky Calcio Club con Fabio Caressa. Ospiti al tavolo Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Marco Bucciantini. Dalle 20.45 inoltre anche Campo Aperto Domenica con Leo Di Bello, Dario Massara, Marco Nosotti e Luca Marchetti.

I numeri di Roma e Monza

Sarà solo la sesta sfida in Serie A fra le due squadre con 4 vittorie della Roma e 2 pareggi. Il Monza ha vinto solo una delle ultime 21 trasferte disputate in Serie A - l'unica eccezione è stata il 2-1 contro l'Udinese dell'11 maggio 2025. La Roma è imbattuta in sei precedenti contro il Monza ed è ancora imbattuta in questa Serie A (9V, 3N). Solo due volte nella propria storia ha evitato la sconfitta in tutte le prime 13 gare stagionali nel massimo campionato: nel 2003/04 e nel 2013/14. Dopo il 3-0 inflitto alla Fiorentina, il Monza potrebbe vincere due match di fila in Serie A per la prima volta da marzo 2024 (contro Genoa e Cagliari). Per quanto riguarda i singoli, Donyell Malen ha già eguagliato il record di gol realizzati da un giocatore della Roma in Serie A in un singolo anno solare: 26 nel 2026, come Pedro Manfredini nel 1960. Gustavo Varela ha realizzato 11 gol nelle sue prime 11 presenze in Serie A e potrebbe diventare solo il secondo giocatore dall’inizio degli anni ‘60 a segnarne almeno 12 nelle prime 12, dopo Vincenzo Montella (12/12 tra il 1996 e il 1997).