La domenica della 13^ giornata di campionato inizia alle 12.30 con Udinese-Fiorentina e alle 15.00 Sassuolo-Napoli . Alle 18.00 il Roma affronta il Monza su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Riccardo Gentile con il commento di Alessio Scharchilli. I collegamenti sono a cura degli inviati Paolo Assogna e Angelo Mangiante. La domenica si chiude, alle 20.45, con Como-Juventus .

Gli studi e i volti di Sky Sport

Domenica si parte a mezzogiorno con La Casa dello Sport, condotto da Sara Benci con Federico Zancan e Angelo Carotenuto. Dalle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Maurizio Compagnoni, Massimo Caputi e Giancarlo Marocchi. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto Domenica, con gli aggiornamenti live dai campi da gioco con Leo Di Bello in compagnia di Dario Massara, Marco Nosotti e Luca Marchetti. Pre e postpartita affidati a Sky Calcio Club, con Fabio Caressa alla conduzione. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Marco Bucciantini.