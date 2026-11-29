Le partite di Serie di A oggi, il calendario e gli orari della 13^ giornataguida tv
Oggi, domenica 29 novembre, si scende in campo per il 13^ turno di Serie A. Alle 18.00 Roma-Monza su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti della domenica di campionato
La domenica della 13^ giornata di campionato inizia alle 12.30 con Udinese-Fiorentina e alle 15.00 Sassuolo-Napoli. Alle 18.00 il Roma affronta il Monza su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Riccardo Gentile con il commento di Alessio Scharchilli. I collegamenti sono a cura degli inviati Paolo Assogna e Angelo Mangiante. La domenica si chiude, alle 20.45, con Como-Juventus.
Gli studi e i volti di Sky Sport
Domenica si parte a mezzogiorno con La Casa dello Sport, condotto da Sara Benci con Federico Zancan e Angelo Carotenuto. Dalle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Maurizio Compagnoni, Massimo Caputi e Giancarlo Marocchi. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto Domenica, con gli aggiornamenti live dai campi da gioco con Leo Di Bello in compagnia di Dario Massara, Marco Nosotti e Luca Marchetti. Pre e postpartita affidati a Sky Calcio Club, con Fabio Caressa alla conduzione. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Marco Bucciantini.
Serie A, la programmazione di oggi
Domenica 29 novembre
- dalle 12.00: Casa dello Sport con Sara Benci, Federico Zancan e Angelo Carotenuto
- ore 12.30: Udinese-Fiorentina su DAZN 1
- ore 15.00: Sassuolo-Napoli su DAZN 1
- dalle 15.30: Sunday Football con Leo Di Bello, Maurizio Compagnoni, Massimo Caputi e Giancarlo Marocchi
- ore 18.00: ROMA-MONZA su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Riccardo Gentile, commento Alessio Scharchilli. Inviati Paolo Assogna e Angelo Mangiante
- dalle 20 e dalle 22.45: Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Marco Bucciantini
- dalle 20.45: Campo Aperto Domenica con Leo Di Bello, Dario Massara, Marco Nosotti e Luca Marchetti
- ore 20.45: Como-Juventus su DAZN 1