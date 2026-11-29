Nel VIDEO l'analisi e i numeri dello studio di Sky Sport sulla coppia Thuram-Martinez, a segno entrambi contro il Genoa. I dati parlano chiaro: insieme in campo hanno realizzato 107 reti (67 Lautaro, 40 Marcus) e rappresentano il vero motore dell'Inter. La Thu-La è la coppia ideale d'attacco ed è anche una rarità: sono pochissime le big d'Europa che giocano con due attaccanti "veri" uno al fianco dell'altro. Una coppia che resiste anche all'esplosione di Pio Esposito

INTER-GENOA: GOL, HIGHLIGHTS E PAGELLE