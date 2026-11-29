La partita tra Sassuolo e Napoli della 13^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 29 novembre alle 15.00 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Glass e Sky Stream. La partita è visibile anche sul canale DAZN 1 (canale 214) per tutti i clienti Sky con decoder via satellite e con un abbonamento DAZN attivo Full o Family. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Sassuolo e Napoli

Le due squadre si affrontano per la 25^ volta in Serie A, con un bilancio favorevole al Napoli: 15 vittorie rispetto alle 2 del Sassuolo. Il Napoli ha vinto ciascuna delle ultime sette sfide contro il Sassuolo nella competizione con un punteggio complessivo di 23-2 e ha perso solo una delle 12 trasferte giocata in Emilia (2-1 il 23 agosto 2015), vincendo tutte le ultime tre. Momento complicato per i padroni di casa: il Sassuolo ha perso otto delle prime 12 gare giocate in questa Serie A (2V, 2N), è reduce da sei sconfitte consecutive (solo nel 2014 arrivò a sette ko di fila) e ha incassato 31 gol, peggior difesa del torneo e seconda peggiore dei cinque maggiori campionati europei dietro al Racing Santander (32). Dall'altra parte, il Napoli ha raccolto cinque vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte in queste prime 12 giornate e, dopo l'1-0 contro il Torino nell'ultimo turno, potrebbe vincere due match di fila in Serie A per la prima volta con Massimiliano Allegri in panchina. Tra i singoli, Domenico Berardi ha segnato 132 reti in Serie A, a un passo dall'eguagliare Roberto Pruzzo (133) al 40^ posto nella classifica marcatori all-time della competizione, ed è l'unico giocatore attualmente in rosa tra i neroverdi ad aver già realizzato un gol contro i partenopei nel torneo (tre centri, tutti al MAPEI Stadium). Nel Napoli riflettori puntati su Scott McTominay, il centrocampista con più gol all'attivo in Serie A dal suo arrivo nel 2024/25 (25 in 76 presenze, incluso uno contro il Sassuolo), a caccia di due gare consecutive a segno per la prima volta da gennaio scorso.