La giacchetta di renna pareva forse esagerata per una serata di metà agosto, ma in quel momento fu una delle ultime cose a cui San Siro fece caso. Entrò nel mito più tardi, quando era già stata riposta nel guardaroba, a furia di rivedere le immagini per cercare di metabolizzare, catturare ogni dettaglio per convincersi che fosse successo davvero: Marco van Basten aveva salutato per sempre i tifosi del Milan. Jeans, camicia rosa, giacca di renna: scende sul prato così, e lo stadio si alza in piedi per lui. L’abbigliamento non mente: ha detto basta.

"La notizia è corta"

Il giorno prima, il 17 agosto 1995, aveva dato l’addio al calcio con una conferenza stampa appositamente organizzata nella sede del Milan, all'epoca in via Turati. Secco come uno dei suoi diagonali all’angolino, non ci aveva girato troppo intorno. “La notizia che devo darvi è corta. Semplicemente ho deciso di smettere di fare il calciatore. Grazie a tutti quanti”.



Zero ghirigori, dritto al punto come quando vedeva la porta. In campo come nella vita, insegnava Nereo Rocco. Alle sue spalle, nella sala dei trofei, uno scintillio di coppe. Quando era entrato in quella stanza per la prima volta, 8 anni prima, appena arrivato dall’Ajax, ce n’erano la metà.