L'allenatore livornese saluta per la seconda volta la Juventus, esonerato "per comportamenti non ideonei ai valori della società bianconera" dopo la folle notte di Roma, nella quale aveva anche vinto la Coppa Italia. Si chiude dopo 8 stagioni complessive e 12 trofei vinti il suo rapporto con la Vecchia Sigonra. Dal primo scudetto nella stagione 2014/15 all'ultima Coppa Italia, passando per le sconfitte di Berlino e Cardiff: ripercorriamo la sua storia con il club torinese

JUVENTUS, ESONERATO ALLEGRI: LE NEWS LIVE