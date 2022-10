Salvatore Bocchetti, dopo anni da vice e tecnico nelle giovanili, esordisce come allenatore sulla panchina dell'Hellas Verona nel difficile posticipo serale contro il Milan. Tra i suoi modelli c'è Gian Piero Gasperini, che lo allenò al Genoa tra il 2008 e il 2010. Dopo Juric, Motta e Palladino ci sarà così su un'altra panchina di Serie A un ex giocatore della prima creatura di Gasp, sempre più un riferimento per una nuova generazione di tecnici tra difesa a tre e aggressività

LE PROBABILI FORMAZIONI DI VERONA-MILAN