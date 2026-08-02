Quando si è ritirato e ha lasciato l'Inter, salutando i tifosi a San Siro il 25 agosto 2013, chissà se Dejan Stankovic immaginava che almeno uno dei suoi tre figli, presenti con lui in quel momento, potesse ripercorrere le sue orme. Ci sta provando il più piccolo di tutti nella foto, Aleksandar, nato il 3 agosto 2005.

"Non so dire se questo è un addio o un arrivederci, lo sa solo il destino. Quello che so è che è arrivato il momento dei saluti (...). Magari un giorno ci incontreremo di nuovo", aveva scritto un anno fa il piccolo Stankovic sul suo profilo Instagram, quando l'Inter lo aveva ceduto al Bruges per quasi 10 milioni di euro. Quel giorno è arrivato presto. Dopo una stagione di alto livello, è stato riacquistato per 23 milioni di euro, sfruttando la clausola di recompra prevista. Dal primo giorno è in ritiro con la sua vecchia/nuova squadra ed è stato il migliore in campo nell'amichevole vinta ai rigori contro il Manchester City.

Ha giocato a centrocampo, davanti alla difesa, mostrando ottime capacità in interdizione e palla al piede. Si è inserito in avanti, ha avviato l'azione del pareggio di Pavard con un bel cross e ha sfiorato il gol con un tiro di destro. In effetti, sembra ricordare qualcuno

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