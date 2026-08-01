Introduzione

Ha già segnato 3 gol all'Etihad Stadium, è cresciuto insieme a Lewis-Skelly e Nwaneri e ha 'rubato' i segreti di Haaland: ecco chi è Justin Oboavwoduo, il giocatore della Juventus Next Gen aggregato alla prima squadra per le amichevoli precampionato

JUVENTUS-NIZZA 2-0 - LE PAROLE DI SPALLETTI - E QUELLE DI DOUGLAS LUIZ