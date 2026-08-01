Juventus, chi è Justin Oboavwoduo, il ragazzino che ha segnato contro il Nizzajuventus
Introduzione
Ha già segnato 3 gol all'Etihad Stadium, è cresciuto insieme a Lewis-Skelly e Nwaneri e ha 'rubato' i segreti di Haaland: ecco chi è Justin Oboavwoduo, il giocatore della Juventus Next Gen aggregato alla prima squadra per le amichevoli precampionato
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Quello che devi sapere
Chi è Justin Oboavwoduo
- Justin Oke Oboavwoduo compirà 20 anni il prossimo 23 agosto, è arrivato alla Juventus dopo una vita nel Manchester City e ha segnato il gol del 2-0 nell'amichevole contro il Nizza con un pregevole tiro a giro sul secondo palo. Scopriamo chi è il giovane attaccante inglese della Juve Next Gen, aggregato alla prima squadra per le amichevoli precampionato
Oboavwoduo in azione contro il Nizza
E' cresciuto nel Manchester City (e ha già segnato all'Etihad)
- Oboavwoduo è nato a Manchester, in Inghilterra, da genitori immigrati dalla Nigeria (possiede infatti la doppia cittadinanza britannica e nigeriana)
- E' entrato a far parte dell'Academy del Manchester City a soli 8 anni nel 2014, compiendo tutta la trafila giovanile nel club della sua città natale, lo stesso che ha prodotto talenti del calibro di Phil Foden, Cole Palmer, Jadon Sancho e il neo acquisto record inglese Morgan Rogers
- Ha conquistato il titolo nazionale Under 18 Premier League nel maggio 2023, chiudendo da capocannoniere con 18 reti e segnando una doppietta decisiva nella finale vinta 2-1 contro il West Ham all'Etihad Stadium
- Nel maggio 2024 ha vinto la Fa Youth Cup segnando nella finale terminata 4-0 contro il Leeds, mentre in Youth League si è messo in mostra con una tripletta contro lo Sparta Praga
- Nel dicembre 2023 è stato aggregato da Pep Guardiola alla spedizione della prima squadra che ha vinto il Mondiale per Club in Arabia Saudita
- Nell'estate 2024 ha partecipato alla tournée del City negli Stati Uniti a fianco dei big della prima squadra, giocando da titolare l'amichevole disputata a Orlando contro il Barcellona
- Nella prima parte della scorsa stagione con l'Under 21 del City in Premier League 2 non ha giocato molto, ma quando lo ha fatto ha lasciato il segno con 5 gol in 6 presenze
Il gol all'Etihad nella finale di Fa Youth Cup 2024 contro il Leeds
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L'arrivo a Torino
- Il 2 febbraio 2026, allo scadere di una finestra di mercato invernale molto internazionale che ha portato anche Adam Licina dal Bayern Monaco, la Juventus ha ufficializzato il suo acquisto con la firma di un contratto triennale fino al 30 giugno 2028
- E' stato assegnato alla Juventus Next Gen guidata da Massimo Brambilla per rinforzare il reparto offensivo in Serie C. Nella seconda parte di stagione ha raccolto 9 presenze e 1 gol contro il Bra in Serie C, a cui si aggiungono 3 partite nel campionato Primavera
- Durante il precampionato è stato aggregato alla prima squadra guidata da Luciano Spalletti, andando subito a segno all'89' su assist di Vasilije Adzic nell'amichevole vinta 2-0 contro il Nizza alla Continassa
Foto Instagram @justinio9
In gol al Mondiale U17 con l'Inghilterra
- Ha rappresentato l'Inghilterra in tutte le selezioni giovanili, partendo dall'Under 16 per arrivare fino all'Under 20. Ha condiviso il campo con la nuova generazione di talenti come Ethan Nwaneri e Myles Lewis-Skelly dell'Arsenal, Archie Gray del Tottenham e Chris Rigg del Sunderland
- Nel 2023 ha disputato sia l'Europeo Under 17 (chiuso al 5° posto) che il Mondiale Under 17, dove ha segnato una doppietta all'esordio contro la Nuova Caledonia prima di venire eliminato dall'Uzbekistan agli ottavi di finale
- La scorsa estate ha esordito anche con l'Under 19 e l'Under 20, rispettivamente il 17 giugno e il 5 settembre 2025 contro l'Italia
L'esordio con l'Inghilterra U20 contro l'Italia
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Centravanti, trequartista e non solo: ecco come gioca
- Il suo ruolo naturale è quello di prima punta, ma le sue doti tecniche e la sua mobilità gli permettono di agire con efficacia anche da seconda punta, trequartista o esterno offensivo
- Possiede la struttura fisica ed il killer instinct per occupare la casella di terminale d'attacco, proteggere palla e fare sponda per far salire i compagni, ma ama anche abbassarsi tra le linee per legare il gioco tra centrocampo e attacco, sfruttando un ottimo controllo orientato anche quando è pressato
- E' dotato di una buona accelerazione palla al piede che gli consente di puntare l'uomo e creare superiorità numerica sulle corsie esterne
La filosofia 'biohacking' rubata ad Haaland
- Lavorando a stretto contatto con la prima squadra del City durante le tournée precampionato, Oboavwoduo ha osservato le routine di Erling Haaland (tra cui l'uso degli occhiali anti-luce blu ed i protocolli di sonno), imparando l'importanza dei dettagli fuori dal campo per ottimizzare il recupero
- Al termine degli allenamenti di squadra, svolge regolarmente sessioni individuali dedicate a migliorare la finalizzazione sotto porta, il primo controllo sotto pressione e i duelli uno contro uno
- Come rivelato in un'intervista alla pagina Instagram Uplayer nei suoi anni al City, durante l'infanzia ha dovuto superare diversi infortuni complessi che hanno richiesto interventi chirurgici, dichiarando di che affrontare gli stop come "un'opportunità per rientrare più forte" gli ha permesso di forgiare il proprio carattere. Ed è guidato da un'elevata ambizione personale: "Fin da piccolo il mio sogno è giocare al massimo livello, vincere la Premier League, il Mondiale ed il Pallone d'Oro. Se non sogni in grande, non c'è motivo di giocare"
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