La stagione 2026/2027 di Serie A è ormai alle porte e quindi si conoscono anche le novità sull'arbitraggio. Sono numerosi gli episodi arbitrali che stanno scuotendo il Mondiale 2026: a partire dalle espulsioni per chi si rivolge all'avversario coprendosi la bocca, per arrivare poi al 'caso Balogun' che ha fatto discutere in vista dell'ottavo di finale Belgio-USA per la revoca dell'espulsione.