Definiti gli arbitri della 15^giornata di serie A per gli anticipi di venerdì 11 e sabato 12 novembre. Si parte domani sera con Empoli-Cremonese, affidata a Dionisi. Sarà invece Ayroldi a dirigere Napoli-Udinese. Doveri per Sampdoria-Lecce, Pezzuto per Bologna-Sassuolo