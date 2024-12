Assist di Conceiçao, gol di Weah (2)

Thiago Motta in emergenza l’ha anche schierato come prima punta e finora ha ricavato 4 gol da Weah, secondo miglior marcatore dei bianconeri dopo Vlahovic (7), che però lo precede solo grazie ai rigori tirati (4). La cosa ancora più curiosa è chi ha mandato in gol più spesso Weah: Francisco Conceiçao, finora in campo 11 volte e solo 6 per più di uno spezzone di gara