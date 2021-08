21/21 ©LaPresse

ALTAFINI&Co - Nella classifica non sono stati conteggiati i brasiliani poi naturalizzati italiani (o di altre nazionalità) che hanno legato la propria carriera in nazionale non solo ai colori verdeoro. Tra questi grandi bomber della A come José Altafini (con oltre duecento reti in A tra Milan, Juve e Napoli sarebbe il primatista) o Dino da Costa, anche lui storico bomber del campionato italiano con le maglie di Roma, Juve, Atalanta e Fiorentina.