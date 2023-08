Tornato in Serie A dopo la splendida cavalcata nei play-off di Serie B, il Cagliari di Claudio Ranieri riparte con diverse novità soprattutto a centrocampo. Dai colpi in entrata e in uscita alle maglie per finire al calendario, ecco tutto quello che c'è da sapere sul Cagliari versione 2023/24 in vista dell'inizio del campionato